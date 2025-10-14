重購退稅 買賣須同一人
民眾出售土地後，若在兩年內又購買新土地，能否申請土增稅重購退稅？桃園稅務局提醒，若符合自用住宅用地條件，確實可以退稅，但前提條件是「土地所有權人必須為同一人」，若改登記在配偶名下，就不符合退稅規定。
稅務局說明，依規定，土地所有權人因換屋需求，在兩年內先賣後買或先買後賣，只要新購土地地價高於原出售土地地價，且超過原土地地價扣除已繳納土增稅後餘額，就可申請退回原出售土地所繳的土增稅，這項規定主要是為鼓勵自用住宅換屋，減輕民眾負擔。
不過稅務局強調，重購退稅關鍵在於「人地一致」，也就是出售土地者與購買新土地者必須是同一個自然人，若納稅人出售土地後，為方便或其他考量，改以配偶名義購買新土地，因為土地登記人不同，法律上視為不同納稅主體，將無法申請退稅。
因此，若有換屋計畫，應事先留意土地登記名義，避免因人地不一致而喪失退稅權益。
