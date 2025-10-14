公平會處分台泥罰鍰 撤銷

公平會分別在2019年、2023年以聯合行為為由，對台泥（1101）處以罰鍰，兩案合計裁罰約7,000萬元。近日台北高等行政法院作出判決，撤銷原處分中不利台泥部分，並由公平會負擔訴訟費用。公平會仍可上訴。

這兩起案件合計罰鍰約7,000萬元，分別為2019年南部五家業者「價格通知」案與2023年桃園地區18家業者「報價協調」案。台泥當時即澄清公司混凝土品質與價格向來為業界最優，深受客戶信賴，「既不可能、也沒有必要與其他同業從事聯合行為」。

台泥表示，感謝法院審慎判斷。公司始終誠信守法，嚴格遵守公平交易法。未來會繼續強化內部法規與管理。台泥昨（13）日並公布9月合併營收133.06億元，微幅衰退0.14%；累計今年前三季合併營收1,094.38億元，年增3.64%。