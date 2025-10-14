政院將提財劃法修法版本

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

新版《財政收支劃分法》財源分配爭議未解，行政院長卓榮泰昨（13）日出席活動時，面對媒體提問是否會提政院版財劃法修法，他以點頭方式正面回應。

行政院已提出明年度中央總預算草案，並送至立法院審議，不過新版財劃法條文中出現分母、分子設定不當問題，導致約345億元無法完全分配。目前已有民進黨立委郭國文、賴瑞隆等人自行提案對財劃法提出修法版本，聚焦分配公式及相關指標。

卓榮泰昨日出席活動時，媒體追問政院是否也會提出修法，他點頭正面回應。據了解，行政院、財政部確實有準備版本，希望能與地方溝通，取得共識。

財政部先前依新版財劃法公式計算，明年度中央分配給地方政府的統籌分配稅款達8,840.9億元，較今年度增加4,165.1億元，卓榮泰日前曾邀集地方首長討論事權分配。行政院先前也曾點出，立法院自去年底倉促修訂新版財劃法後，產生部分無法解決的問題。

在行政院提出版本前，已有民進黨立委率先提出版本。郭國文版調整營業稅比率，將營業稅總收入減除1.5％作為稽徵經費及依法提撥統一發票給獎獎金後全部納入中央統籌分配款，依法分配給直轄市及縣市政府，併新增工廠產值、環境成本等指標。

賴瑞隆版本則主張，應以2024年修正前條文適當微調，增訂將可供分配款項3％給年度排碳量最高的直轄市 、縣市，以平衡區域發展、撥充地方政府減輕環境負擔所需經費。

財劃法 卓榮泰

無論自益、他益或遺囑類型 土地信託有條件享優稅

土地若為信託財產，仍可有條件享有自用住宅用地稅率。稅務局表示，依規定，只要符合條件，不論是自益信託、遺囑信託或他益信託等...

重購退稅 買賣須同一人

民眾出售土地後，若在兩年內又購買新土地，能否申請土增稅重購退稅？桃園稅務局提醒，若符合自用住宅用地條件，確實可以退稅，但...

公平會處分台泥罰鍰 撤銷

公平會分別在2019年、2023年以聯合行為為由，對台泥處以罰鍰，兩案合計裁罰約7,000萬元。近日台北高等行政法院作出...

美國突襲南韓企業工廠 資誠揭跨境派遣恐踩移民與稅務風險

美國移民與海關執法局（ICE）9月初突襲喬治亞州一間南韓企業工廠，拘留475名工人，其中超過300人為南韓籍。資誠美國業...

房屋重購退稅拖半年 立委提醒備齊資料

「重購退稅若遭拖延，可洽詢國稅局與納保官！」針對網路上多位民眾反映自住房屋重購退稅審查時間冗長…

