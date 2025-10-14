政院將提財劃法修法版本

新版《財政收支劃分法》財源分配爭議未解，行政院長卓榮泰昨（13）日出席活動時，面對媒體提問是否會提政院版財劃法修法，他以點頭方式正面回應。

行政院已提出明年度中央總預算草案，並送至立法院審議，不過新版財劃法條文中出現分母、分子設定不當問題，導致約345億元無法完全分配。目前已有民進黨立委郭國文、賴瑞隆等人自行提案對財劃法提出修法版本，聚焦分配公式及相關指標。

卓榮泰昨日出席活動時，媒體追問政院是否也會提出修法，他點頭正面回應。據了解，行政院、財政部確實有準備版本，希望能與地方溝通，取得共識。

財政部先前依新版財劃法公式計算，明年度中央分配給地方政府的統籌分配稅款達8,840.9億元，較今年度增加4,165.1億元，卓榮泰日前曾邀集地方首長討論事權分配。行政院先前也曾點出，立法院自去年底倉促修訂新版財劃法後，產生部分無法解決的問題。

在行政院提出版本前，已有民進黨立委率先提出版本。郭國文版調整營業稅比率，將營業稅總收入減除1.5％作為稽徵經費及依法提撥統一發票給獎獎金後全部納入中央統籌分配款，依法分配給直轄市及縣市政府，併新增工廠產值、環境成本等指標。

賴瑞隆版本則主張，應以2024年修正前條文適當微調，增訂將可供分配款項3％給年度排碳量最高的直轄市 、縣市，以平衡區域發展、撥充地方政府減輕環境負擔所需經費。