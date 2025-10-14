無論自益、他益或遺囑類型 土地信託有條件享優稅

土地若為信託財產，仍可有條件享有自用住宅用地稅率。稅務局表示，依規定，只要符合條件，不論是自益信託、遺囑信託或他益信託等類型，都可申請比照一般自住房地，以較低稅率課徵地價稅。

稅務局也提醒，記得應在地價稅開徵前40日，也就是每年9月22日截止，若今年尚未申請，則自明年起才能適用。

稅務局表示，依《土地稅法》規定，信託土地的課稅關鍵在於：「誰實際使用」與「信託目的」，若符合居住自用且未出租營業等條件，即可視同土地所有權人享有自用住宅優惠。

第一種，自益信託最常見於個人財產規劃，若信託期間土地上的房屋仍由委託人本人、配偶或直系親屬居住使用，且不違背信託目的，委託人即視同所有權人，受託人名下土地可按自用住宅稅率課徵地價稅。

第二種，遺囑信託常用於遺產傳承，當信託生效時，如果受益人是委託人的配偶或子女，該房地供本人、配偶或直系親屬居住使用，且信託關係結束後由受益人取得所有權者，信託存續期間也能比照自用住宅稅率課稅。

第三種，他益信託則以受益人條件較為嚴格，受益人若為委託人之配偶、已成年且領有身心障礙證明的子女，或未成年子女，且信託契約明訂房地僅供居住、不得出售或移轉，受益人確定享有全部信託利益並實際居住登記，亦可按自用住宅用地稅率課徵。

不論屬哪一種類型，信託土地仍須符合共同條件，包括不得出租或作營業用途，都市土地面積不得超過三公畝、非都市土地不得超過七公畝，且受益人本人、配偶與未成年受扶養子女僅能以一處為限。

至於信託土地的繳稅責任歸屬，稅務局說明，信託土地在信託關係存續期間，由受託人負責繳納地價稅，若為自益信託，應與委託人名下土地合併計算稅額；若為他益信託且受益人權益已確定，則改與受益人名下土地合併計算。