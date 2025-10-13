美國突襲南韓企業工廠 資誠揭跨境派遣恐踩移民與稅務風險

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
資誠美國業務負責人蘇宥人。圖／資誠提供
資誠美國業務負責人蘇宥人。圖／資誠提供

美國移民與海關執法局（ICE）9月初突襲喬治亞州一間南韓企業工廠，拘留475名工人，其中超過300人為南韓籍。資誠美國業務負責人蘇宥人指出，這起事件凸顯跨境派遣的高風險，企業若未妥善規劃簽證與稅務安排，恐同時觸犯美國移民與稅務規定，導致公司與員工雙重受罰。

據了解，多數被拘留者以B-1商務簽證或電子旅行授權（ESTA）入境，實際卻從事短期、高技術性任務，如設備安裝與調試，已超出簽證許可範圍。此舉引發韓美外交緊張，南韓政府批評美方執法過當；喬治亞州工會則指出，部分外籍人員行為確實違法。

蘇宥人說明，外國公司即使僅短期派員赴美，也可能因員工在美提供服務被視為「在美從事業務」，須履行聯邦公司所得稅申報義務；若活動達「常設機構」標準，如設有固定營業場所或委託代理人，更需就相關所得在美納稅。此外，員工在特定州工作，也可能讓公司產生州稅務連結，需繳納州公司所得稅或特許經營稅。

蘇宥人提醒，公司如未依規預扣聯邦與州所得稅、社會安全與醫療保險稅，或員工未主動申報美國所得稅，均可能遭罰，若外籍人員執行超出簽證範圍的實際工作，不僅構成移民違規，也會改變稅務責任，企業在規劃跨境派遣時，應確保簽證用途與工作內容一致，並落實稅務合規，以免引爆法律與財務風險。

