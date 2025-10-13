房屋重購退稅拖半年 立委提醒備齊資料

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
針對房屋重購退稅，近來多有民眾反映審查時間冗長，藍委提醒民眾備齊資料，並可打電話洽詢國稅局分局。（中央社示意圖）
「重購退稅若遭拖延，可洽詢國稅局與納保官！」針對網路上多位民眾反映自住房屋重購退稅審查時間冗長，稅捐單位載明作業時間為兩個月，但民眾常常需要等候半年以上。藍委張智倫近日受訪時提醒，新制還須確認「居住事實」，可能導致退稅審查時程冗長，若能先備齊資料，就能加速退稅期程。

等待超過2個月

近來有民眾反映「房屋重購退稅動輒半年到一年，且無法查詢」，該民眾表示：「收稅的時候效率很高，退稅的時候隨便都半年，金流直接被卡，也不知道還有什麼有效的申訴管道？」在臉書社團「買房知識家」中，也有民眾詢問相關問題，下面便有人留言說：「打去當地稅捐處問比較快」。

另外還有民眾反映「之前等了差不多一個月」、「我等了快3個月還沒下來」、「6月的時候辦，等了2個半月。收錢收很快，退錢慢得跟什麼一樣」。另外，在「月旦會計財稅網」一篇文章則指出，財政部稅務入口網及「我的E政府」網頁上均載明作業天數為60天，但兩者對60天的計算方式不同，在稽徵實務上亦面臨困境。

業務量上升難準時

另外，房地合一稅自105年實施後，都是由綜所稅的承辦人兼辦，稽徵人力沒有變多，旦綜所稅、房地合一稅申報不斷增加，加上電腦查核能查出更多錯誤下，許多單位業務量已大量上升；重購退稅在綜所稅最忙的1、5、6、7、8、9、11、12月要在60天內處理完成，即便要求承辦人加班也未必辦得到。

對此，國民黨立委張智倫受訪時解釋說，自住房地重購退稅以民國105年為基準，分成新、舊制，舊制申請退稅者，須配合綜所稅合併申報，新制則屬房地合一所得稅制，新制比起舊制，還須確認是否有「居住事實」，因此部分民眾反映退稅審查時程冗長，賦稅署建議申請前先備齊資料，就能加速退稅期程。

張智倫也提醒，若要了解退稅進度，可電話或書面方式洽詢國稅局分局及稽徵所，若民眾仍有疑義，國稅局也設置「納稅者權利保護官」（納保官）來協助民眾處理問題。再有問題，可以洽張立委辦公室。

