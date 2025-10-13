網拍二手物品賣家稅不稅 稅局提醒四個關鍵

愈來愈多民眾透過社群平台或網路購物平台出售二手物品，財政部中區國稅局表示，網拍二手物品是否屬營業稅課稅範圍，可從銷售目的、販售來源、交易頻率、交易數量四大關鍵來判斷。

中區國稅局提醒，若民眾經常性透過網路銷售二手物品且當月銷售已達營業稅起徵點（目前為每月銷售額10萬元）而未辦稅籍登記者，應儘速辦理稅籍登記。

網路平台興起，不論是FB社團、Line社群的社群網絡， Yahoo拍賣、露天市集、蝦皮購物等網路購物平台，或是7-11賣貨便、全家好賣+等平台二手貨物可說是愈來愈方便，且在各個交易平台設計上，愈來愈像是有規模的買賣管理，民眾若在平台出售二手貨物，是否要課營業稅？

國稅局表示，依營業稅法規定，在台灣境內銷售貨物或勞務，均應依法課徵營業稅；以營利為目的之公營、私營或公私合營之事業為營業人。因此，個人若「經常性」以營利為目的在網路銷售二手貨物，一旦銷售金額達營業稅起徵點，也就是銷售貨物達10萬元時，即應辦理稅籍登記，依法課徵營業稅。

除銷售目的，中區國稅局指出，還可從二手物品來源是否為有規模的進貨與銷售模式、交易頻率是否頻繁、交易數量是否大量來判斷是否為「專業賣家」。

舉例來說，陳先生（化名）透過網路平台銷售精品包，雖陳先生主張因經常出國旅遊或於其他網路平台購買精品包供自用，但因不適用或不實用即透過網路平台出售，不屬於課稅範圍。

但國稅局調查發現，陳先生所銷售精品包，單價從數千元至數萬元不等，交易筆數高達數百筆，交易頻繁且頗具規模，金額合計達6,100萬元以上，且帳戶交易常有備註「代購愛馬仕包」、「訂金」等字樣，明顯是以營利為目的的銷售行為，且銷售金額已達起徵點，因此向陳先生補稅並處罰。

國稅局提醒，民眾如經常性透過網路銷售二手貨物，且當月銷售額已達營業稅起徵點而未辦稅籍登記者，請儘快補辦稅籍登記，在未經檢舉、調查前，應自動補報補繳應納營業稅款並加計利息，可依規定免罰。

