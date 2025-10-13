不動產自益信託 免印花稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

屏東縣財稅局表示，不動產信託是否涉及印花稅，要看契約內容而定，若受益人是委託人本人，即「自益信託」，就不屬印花稅課稅範圍；但若是「他益信託」，受益人另有其人，就必須依法貼繳印花稅。

財稅局解釋，《印花稅法》課徵範圍包括銀錢收據、動產買賣契據、承攬契據，及典賣、讓受、分割不動產契據，當以不動產為標的設立信託時，要依照契約內容來判斷是否落入課稅範圍。

以自益信託為例，契約書會註明受益人就是委託人，信託關係消滅時，不動產會回到委託人名下。這種情況下，雖辦理信託成立及消滅時，都需要憑契約書進行不動產權利登記，看似有「移轉」動作，但性質上只是形式上的變更，與印花稅法所規範的典賣或讓受契據不同，因此不需繳納印花稅。

不過，如果契約書寫明，未來信託財產要移轉給委託人以外的其他人，也就是「他益信託」，性質就大不相同，這類契約本質上已兼具典賣或讓受不動產契據效果，就必須依法貼繳印花稅。

