別以為只是掛名地址！非營利團體登記也會影響房屋稅

嘉義縣稅務局表示，房屋同時作住家、非住家（如營業用、人民團體）使用，應按使用面積分攤計稅，以實際使用面積分別按住家用及非住家用稅率課徵房屋稅，非住家用課稅面積不得少於全部的六分之一。

舉例來說，房屋若同時作為住家與人民團體（如產銷班）登記使用，應分攤面積計稅，人民團體屬非營利法人，登記處所房屋稅應適用「非住家非營業用」稅率，目前多數縣市非住非營稅率訂在2％，少數為1.5％。

法令規定非住家部分課稅面積不得低於整層面積的六分之一，也就是說，即使僅登記為團體的聯絡地址，仍須至少有六分之一面積按「非住非營業稅率」課稅，其餘部分才可按住家用稅率計算。

稅務局舉例，若民眾一樓房屋面積為120平方公尺，登記為某產銷班扣繳單位之處所，則依規定須以至少六分之一面積按2%非住家非營業稅率課稅。