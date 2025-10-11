快訊

何時坐下談？「新新併」成北市、新壽攻防焦點 蔣萬安說話了

離譜行徑全被拍…台男首爾怒揍11歲女兒遭逮捕 目擊者驚：無法想像

「關到全身是病」陳佩琪再曝柯文哲畏懼見人群 人一多就感受到壓力

別以為只是掛名地址！非營利團體登記也會影響房屋稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
房市示意圖。圖／聯合報系資料照
房市示意圖。圖／聯合報系資料照

嘉義縣稅務局表示，房屋同時作住家、非住家（如營業用、人民團體）使用，應按使用面積分攤計稅，以實際使用面積分別按住家用及非住家用稅率課徵房屋稅，非住家用課稅面積不得少於全部的六分之一。

舉例來說，房屋若同時作為住家與人民團體（如產銷班）登記使用，應分攤面積計稅，人民團體屬非營利法人，登記處所房屋稅應適用「非住家非營業用」稅率，目前多數縣市非住非營稅率訂在2％，少數為1.5％。

法令規定非住家部分課稅面積不得低於整層面積的六分之一，也就是說，即使僅登記為團體的聯絡地址，仍須至少有六分之一面積按「非住非營業稅率」課稅，其餘部分才可按住家用稅率計算。

稅務局舉例，若民眾一樓房屋面積為120平方公尺，登記為某產銷班扣繳單位之處所，則依規定須以至少六分之一面積按2%非住家非營業稅率課稅。

營業稅 房屋稅

延伸閱讀

嘉縣共好生活協會推女孩日特企 走讀朴子傳奇女力故事

檢舉逃漏稅小心白忙！最高480萬獎金「五種人」拿不到

地價稅11月開徵！沒收到稅單一動作申請補發

連假出國前注意！這些稅沒繳清恐被限制出境

相關新聞

別以為只是掛名地址！非營利團體登記也會影響房屋稅

嘉義縣稅務局表示，房屋同時作住家、非住家（如營業用、人民團體）使用，應按使用面積分攤計稅，以實際使用面積分別按住家用及非...

檢舉逃漏稅小心白忙！最高480萬獎金「五種人」拿不到

宜蘭稅務局提醒，檢舉逃漏稅雖有機會獲得最高獎金480萬元，但並非人人都有資格領取，依規定，有五種情況即使檢舉屬實，仍不具...

地價稅11月開徵！沒收到稅單一動作申請補發

地價稅將於11月開徵，逾期將加徵滯納金。台中稅務局提醒，地價稅每年於11月1日開徵，繳納期限至11月30日，今年因期末逢...

連假出國前注意！這些稅沒繳清恐被限制出境

才剛過完中秋連假，緊接著又是雙十連假，不少民眾早早安排出國旅遊，不過開心出遊之餘，可別忘了繳稅，以免美好假期因此泡湯。桃...

企業證券交易所得 別漏報

財政部高雄國稅局提醒，營利事業若投資國內股票或基金，雖然這類「證券交易所得」依現行規定免課營利事業所得稅，但仍必須納入「...

停業以貨抵債 依時價開發票

財政部台北國稅局提醒，營業人結束營業後若以公司餘存貨物抵償債務，這項行為依法「視為銷售貨物」，必須以當時市價開立統一發票...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。