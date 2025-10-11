快訊

檢舉逃漏稅小心白忙！最高480萬獎金「五種人」拿不到

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
檢舉逃漏稅前要留意相關條件。圖／聯合報系資料照片
檢舉逃漏稅前要留意相關條件。圖／聯合報系資料照片

宜蘭稅務局提醒，檢舉逃漏稅雖有機會獲得最高獎金480萬元，但並非人人都有資格領取，依規定，有五種情況即使檢舉屬實，仍不具領獎資格。

稅務局解釋，為鼓勵民眾協助查緝逃漏稅捐、維護租稅公平，依《稅捐稽徵法》規定，檢舉事證若具體明確，經查證屬實並裁處罰鍰且已繳清入庫，稅捐機關會提撥罰鍰金額的20%作為檢舉獎金，每案最高獎金可達新台幣480萬元，並會通知檢舉人限期領取。

不過，稅務局指出，有五種狀況不能領取檢舉獎金，包括一、檢舉人是稅務人員或稅賦查核人員的配偶、三親等以內親屬；二、公務員因執行職務而舉發；三、經稅務人員告知或提供資料後再行舉發；四、檢舉人本身參與逃漏稅行為；五、匿名檢舉。

稅務局還說，若民眾僅依據網路消息、新聞報導或公開資訊舉發，卻未附上可供查證的具體事證，將不列入受理，經稅捐機關通知補件或提供新事證仍未於期限內補正，案件也會被免議存查，不再處理。

逃漏稅 新台幣

