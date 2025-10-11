快訊

地價稅11月開徵！沒收到稅單一動作申請補發

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
地價稅即將在11月開徵，繳費截止日只到月底，可千萬別忘記。圖／本報資料照片
地價稅即將在11月開徵，繳費截止日只到月底，可千萬別忘記。圖／本報資料照片

地價稅將於11月開徵，逾期將加徵滯納金。台中稅務局提醒，地價稅每年於11月1日開徵，繳納期限至11月30日，今年因期末逢例假日，順延至12月1日，民眾收到稅單後務必在期限內繳納，避免逾期被加徵滯納金，若未收到或遺失稅單，可透過電話、網路或至各分局服務櫃台申請補發。

稅務局說明，地價稅課稅期間為每年1月1日至12月31日，並以當年8月31日地政機關登記的土地所有權人為納稅人，計算方式是以納稅人在同一縣市持有土地的地價總額為基準，因此，即使民眾在台中市擁有多筆土地，也只會收到一張地價稅單。

至於繳稅方式，除了持稅單至各金融機構繳納外，稅額在3萬元以下者，也可至便利商店繳納，另可使用自動櫃員機、信用卡、晶片金融卡或電子支付帳戶等多元方式繳稅，已辦理帳戶自動轉帳扣繳者，請於12月1日前預留足夠存款，以利扣款順利完成。

地價稅

