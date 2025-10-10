連假出國前注意！這些稅沒繳清恐被限制出境
才剛過完中秋連假，緊接著又是雙十連假，不少民眾早早安排出國旅遊，不過開心出遊之餘，可別忘了繳稅，以免美好假期因此泡湯。桃園稅務局提醒，雖然一般情況下個人限制出境的門檻為欠稅達100萬元以上，但若案件已移送強制執行，且執行機關認定欠稅人有出境頻繁、行蹤不明或有隱匿財產、逃避稅捐執行等情事，仍可能依法被限制出境。
稅務局說明，若民眾長期未繳納房屋稅、地價稅或使用牌照稅，經多次催繳仍未繳清，稅捐機關會將案件移送行政執行署辦理。屆時欠稅人除可能被扣薪、凍結帳戶、查封不動產拍賣外，行政執行署也得依法通知移民署，限制欠稅人出境。
稅務局提醒，連假前應確認近期稅款是否已繳清，避免因小額欠稅造成大麻煩，若一次繳清有困難，可在繳納期間內申請分期繳納，減輕財務壓力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言