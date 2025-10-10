快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
出國前要留意是否有欠稅未繳。記者黃仲明／攝影
才剛過完中秋連假，緊接著又是雙十連假，不少民眾早早安排出國旅遊，不過開心出遊之餘，可別忘了繳稅，以免美好假期因此泡湯。桃園稅務局提醒，雖然一般情況下個人限制出境的門檻為欠稅達100萬元以上，但若案件已移送強制執行，且執行機關認定欠稅人有出境頻繁、行蹤不明或有隱匿財產、逃避稅捐執行等情事，仍可能依法被限制出境。

稅務局說明，若民眾長期未繳納房屋稅、地價稅或使用牌照稅，經多次催繳仍未繳清，稅捐機關會將案件移送行政執行署辦理。屆時欠稅人除可能被扣薪、凍結帳戶、查封不動產拍賣外，行政執行署也得依法通知移民署，限制欠稅人出境。

稅務局提醒，連假前應確認近期稅款是否已繳清，避免因小額欠稅造成大麻煩，若一次繳清有困難，可在繳納期間內申請分期繳納，減輕財務壓力。

連假 稅款 移民

連假出國前注意！這些稅沒繳清恐被限制出境

