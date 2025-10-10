蓋臨時建物 要繳房屋稅

嘉義縣稅務局提醒，為建築施工搭建的臨時性「工務所」或「停車棚」，只要屬於可供使用的建築物，就必須依法申報房屋稅籍並繳納房屋稅，不能因為是「臨時建物」就忽略報稅義務。

財稅局說明，依《建築法》及《房屋稅條例》規定，凡具屋頂、牆壁且可供使用的空間，都屬於房屋稅課稅範圍，雖然像展覽館、競選服務處、展售中心等臨時搭建設施多為短期使用，但若是為工程施工搭建的「工務所」或「臨時停車棚」，在建築完成可使用後30日內，建造人就要向稽徵機關申報房屋稅籍，並依法繳納該期間的房屋稅。

稅務局指出，民眾在建築物拆除後，務必再主動向稽徵機關申報註銷房屋稅籍，才能停止課稅，避免日後被追繳。