蓋臨時建物 要繳房屋稅
嘉義縣稅務局提醒，為建築施工搭建的臨時性「工務所」或「停車棚」，只要屬於可供使用的建築物，就必須依法申報房屋稅籍並繳納房屋稅，不能因為是「臨時建物」就忽略報稅義務。
財稅局說明，依《建築法》及《房屋稅條例》規定，凡具屋頂、牆壁且可供使用的空間，都屬於房屋稅課稅範圍，雖然像展覽館、競選服務處、展售中心等臨時搭建設施多為短期使用，但若是為工程施工搭建的「工務所」或「臨時停車棚」，在建築完成可使用後30日內，建造人就要向稽徵機關申報房屋稅籍，並依法繳納該期間的房屋稅。
稅務局指出，民眾在建築物拆除後，務必再主動向稽徵機關申報註銷房屋稅籍，才能停止課稅，避免日後被追繳。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言