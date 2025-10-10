快訊

停業以貨抵債 依時價開發票

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部台北國稅局提醒，營業人結束營業後若以公司餘存貨物抵償債務，這項行為依法「視為銷售貨物」，必須以當時市價開立統一發票並申報繳納營業稅，若未依規定辦理，不僅要補稅，還可能遭罰。

國稅局官員解釋，依營業稅法規定，營業人解散或停業時，若仍有庫存貨物，該貨物在購進時的進項稅額已扣抵過，因此當貨物被移轉或作為抵債時，即視同銷售行為，此時，營業人應依市場行情，也就是「時價」，開立統一發票並申報銷售額與營業稅。

舉例來說，甲公司於2024年間結束營業，積欠債權人美花（化名）款項，便以庫存貨物抵償債務，但未依規定開立發票及報稅。

經國稅局查核後發現，該批貨物的市價為新台幣1,050萬元，甲公司漏報銷售額1,000萬元，必須補繳營業稅50萬元，並依規定處以罰鍰。官員強調，即便是「抵債」或「非現金交易」，只要涉及貨物移轉，就屬銷售行為，須依法課稅。

國稅局提醒，部分營業人誤以為公司解散或停業後，不需再處理稅務事宜，導致發生漏報情形，事實上，凡涉及貨物移轉、贈與、報廢或自用等情形，仍應依規定辦理營業稅申報。

國稅局說，若已發生未開立發票或漏報營業稅的情況，營業人只要在未被檢舉前，自動向稽徵機關補報並補繳，可加計利息但免罰。

