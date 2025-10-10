快訊

偷抱走整箱鳳梨酥！佳德「白帽阿北」主動投案 網友：阿貝還是酥了～

企業證券交易所得 別漏報

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
財政部。 聯合報系資料照
財政部。 聯合報系資料照

財政部高雄國稅局提醒，營利事業若投資國內股票或基金，雖然這類「證券交易所得」依現行規定免課營利事業所得稅，但仍必須納入「基本所得額」計算，若漏報，將被補稅並處罰。

國稅局指出，《所得稅法》規定，證券交易所得暫停課徵所得稅，但這項免稅僅限於《證券交易稅條例》所稱的有價證券範圍，包括上市、上櫃及未上市（櫃）股票，以及國內基金等金融商品，雖免課所得稅，但仍要納入基本所得額，用來計算是否達到應課稅門檻。

換句話說，企業若因投資基金或股票而獲利，雖然不必繳營所稅，但仍要將該筆「證券交易所得」列入基本所得額申報，如果忽略這項規定，未揭露或漏報，國稅局查獲後，除須補稅外，還會被處罰。

舉例來說，轄內某甲公司2021年透過A銀行投資國內基金，2023年贖回時獲利200萬元，2024年甲公司收到A銀行寄發的所得資料明細通知單，但在結算申報時僅申報一般營利所得70萬元，未將200萬元基金處分利得納入基本所得額申報。

經國稅局查核，該公司漏報基本所得額200萬元，依規定應將基本所得額（70萬＋200萬）扣除法定免稅額60萬元後，以12%稅率計算基本稅額，應納25.2萬元；由於甲公司原已繳納一般所得稅14萬元，兩者差額11.2萬元即為補徵稅額，並依《所得基本稅額條例》第15條規定處以罰鍰。

國稅局強調，這類情況在企業投資日益普遍下相當常見，許多公司誤以為「停徵所得稅」等於不必申報，導致短漏報，提醒營利事業應定期檢視基本所得額，確認是否有包含基金、股票或其他有價證券的處分利得。

國稅局，若企業發現過去申報有疏漏，在未被檢舉、未被稽徵機關或財政部指定調查人員調查前，仍可依《稅捐稽徵法》規定，自動補報並補繳稅款及利息，免予處罰。

國稅局建議，企業應主動留意投資收益與稅務揭露義務，並妥善保存投資與贖回資料，確保申報正確，若對基本所得額或停徵所得稅適用範圍有疑義，也可向國稅局洽詢，以免因誤會法令而遭補稅與罰款。

延伸閱讀

AI熱、蘋果拉貨旺 財政部：9月出口單月第三、連23紅

生前未繳稅捐 可自遺產扣除

欠稅擔保品 須符三要件

科技股ETF 赴日爆紅

相關新聞

企業證券交易所得 別漏報

財政部高雄國稅局提醒，營利事業若投資國內股票或基金，雖然這類「證券交易所得」依現行規定免課營利事業所得稅，但仍必須納入「...

停業以貨抵債 依時價開發票

財政部台北國稅局提醒，營業人結束營業後若以公司餘存貨物抵償債務，這項行為依法「視為銷售貨物」，必須以當時市價開立統一發票...

五情況檢舉逃稅 沒獎勵

宜蘭稅務局提醒，檢舉逃漏稅雖有機會獲得最高獎金480萬元，但並非人人都有資格領取，依規定，有五種情況即使檢舉屬實，仍不具...

蓋臨時建物 要繳房屋稅

嘉義縣稅務局提醒，為建築施工搭建的臨時性「工務所」或「停車棚」，只要屬於可供使用的建築物，就必須依法申報房屋稅籍並繳納房...

整理包／兄弟姊妹特留分被連署廢除 遺產如何跳脫分配限制？

遺產特留分是法律為保障每位繼承人擁有一個最低限度的繼承比例而設立的強制規定，但因為相關規範也讓立遺囑者無法完全自由分配遺產，造成許多紛爭。有民間團體發起公民連署，希望廢除遺產兄弟姊妹特留分，已獲得6800多人附議，法務部長鄭銘謙在立法院接受備詢時表示，已委請學者進行研究，最快明年初啟動修法程序。

透天厝1樓變店面…房地稅跟著變 竹市稅務局教這樣算

新竹張太太持有1棟3層樓透天厝，最近大女兒經營網拍，將1樓規畫為囤貨倉庫使用。新竹市稅務局提醒，若房屋部分作營業或出租使...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。