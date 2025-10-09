透天厝1樓變店面...房地稅跟著變 竹市稅務局教這樣算

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市稅務局提醒，若房屋部分作營業或出租使用，地價稅須依房屋實際使用情形按比例計算。圖／新竹市稅務局提供
新竹市稅務局提醒，若房屋部分作營業或出租使用，地價稅須依房屋實際使用情形按比例計算。圖／新竹市稅務局提供

新竹張太太持有1棟3層樓透天厝，最近大女兒經營網拍，將1樓規畫為囤貨倉庫使用。新竹市稅務局提醒，若房屋部分作營業或出租使用，地價稅須依房屋實際使用情形按比例計算，住家部分按自用住宅用地稅率2‰，營業或出租部分依一般用地稅率（10‰至55‰）課徵。

新竹市稅務局指出，「自用住宅用地」是指土地所有權人或其配偶、直系親屬在該地辦竣戶籍登記，且未出租或營業使用。若透天厝部分樓層作為自住、部分作為營業或出租，地價稅將依各樓層實際使用情形占基地面積比例，分別按自用住宅用地稅率2‰及一般用地稅率（10‰至55‰）課徵。

以張太太為例，其透天厝土地面積75平方公尺、總樓地板面積135平方公尺，原全棟自住，稅率皆按自用住宅標準計算。如今1樓改作囤貨倉庫，地價稅須依2、3樓所占比例計算，其中50平方公尺土地仍適用自用住宅稅率2‰，其餘25平方公尺則按一般用地稅率課徵。房屋稅方面，1樓面積45平方公尺按營業用稅率3%課徵，其餘樓層維持自住稅率1%或1.2%。

稅務局進一步說明，公寓或大樓如同層房屋能明確畫分自用住宅與營業使用面積，也能依比例分開課稅。不過，非住家用之課稅面積，最低不得少於該樓層全部面積的6分之1。

稅務局提醒，若原以營業用途使用之土地後來停業、遷移或改回自住，土地所有權人仍須重新提出申請，經審核符合自用住宅用地要件後，才可恢復適用優惠稅率。若房屋有出租、營業變更或戶籍遷出等情形，導致不再符合自住條件，應於30日內主動申報，以免遭補稅或受罰。

申請地價稅優惠稅率的期限為開徵40日前（即每年9月22日前），符合自用住宅用地者請於期限內提出申請，逾期將自次年起才適用。房屋稅方面，自住房屋須辦妥本人、配偶或直系親屬戶籍登記，方能享有1%或1.2%稅率；若尚未辦竣，最遲應於明年3月23日前完成，否則將按非自住稅率2.6%至4.8%課徵。

