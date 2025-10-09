住家兼營業用 按面積計稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

嘉義縣稅務局表示，房屋同時作住家、非住家（如營業用、人民團體）使用，應按使用面積分攤計稅，以實際使用面積分別按住家用及非住家用稅率課徵房屋稅，非住家用課稅面積不得少於全部的六分之一。

舉例來說，房屋若同時作為住家與人民團體（如產銷班）登記使用，應分攤面積計稅，人民團體屬非營利法人，登記處所房屋稅應適用「非住家非營業用」稅率，目前多數縣市非住非營稅率訂在2％，少數為1.5％。

法令規定非住家部分課稅面積不得低於整層面積的六分之一，也就是說，即使僅登記為團體的聯絡地址，仍須至少有六分之一面積按「非住非營業稅率」課稅，其餘部分才可按住家用稅率計算。

稅務局舉例，若民眾一樓房屋面積為120平方公尺，登記為某產銷班扣繳單位之處所，則依規定須以至少六分之一面積按2%非住家非營業稅率課稅。

營業稅 房屋稅

延伸閱讀

鐵路上上下下太離譜 立委陳冠廷籲交通部嘉義大林段納入高架化

嘉義縣警局巡邏車南下執勤 國1燕巢路段追撞進口休旅車

垃圾車裡驚見辦公神器印表機 環保局：分類錯誤恐受罰

外籍人士自住優稅 三要件

相關新聞

生前未繳稅捐 可自遺產扣除

民眾申報遺產稅時，若被繼承人在死亡當年度房屋稅或地價稅尚未繳納，這些稅款可依比率自遺產總額中扣除，以減輕繼承人稅負。

欠稅擔保品 須符三要件

財政部南區國稅局表示，企業或民眾因欠稅被限制財產移轉時，若要提供擔保品以解除限制，必須符合《稅捐稽徵法》規定的「相當擔保...

土地自益信託 可重購退稅

屏東縣財稅局提醒，土地所有權人若在重購自用住宅用地後，將土地辦理「自益信託」，只要該地上房屋仍供委託人本人、配偶或直系親...

住家兼營業用 按面積計稅

嘉義縣稅務局表示，房屋同時作住家、非住家（如營業用、人民團體）使用，應按使用面積分攤計稅，以實際使用面積分別按住家用及非...

自費醫療服務列查稅重點 低報營收、虛列支出等將挨罰

隨著人工智慧（AI）與醫療科技發展，國內醫療產業蓬勃成長，自費醫療市場持續擴大同時，業者是否據實申報所得，也成為國稅局緊...

外籍人士自住優稅 三要件

房屋稅差別稅率2.0制度規定自住房屋須「完成戶籍登記」才能適用優惠稅率，攸關外籍人士權益。為維護取得中華民國居留證者的居...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。