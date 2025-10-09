土地自益信託 可重購退稅

屏東縣財稅局提醒，土地所有權人若在重購自用住宅用地後，將土地辦理「自益信託」，只要該地上房屋仍供委託人本人、配偶或直系親屬作為住宅使用，且信託目的並未違背自用住宅用地規定，仍可依法申請土增稅退稅，不會因此喪失重購退稅資格。

財稅局指出，《土地稅法》第39條規定，民眾出售原有自用住宅用地，並在兩年內重購者，可向稅捐機關申請退還已繳納土增稅，若重購後辦理自益信託，實際使用情況仍符合「本人、配偶或直系親屬居住」的自用條件，且信託契約中未載明營業或投資等非自用目的，即視為仍屬自用住宅用地，可在重購後兩年內申請退稅。

財稅局表示，若重購用地在申請退稅後又辦理自益信託，只要在信託期間維持自住條件不變，且信託財產仍屬委託人及家庭成員實際使用，便不會被追繳已退還土增稅，簡單來說，信託只是財產管理的法律安排，不會改變房地的自用性質。