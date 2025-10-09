土地自益信託 可重購退稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

屏東縣財稅局提醒，土地所有權人若在重購自用住宅用地後，將土地辦理「自益信託」，只要該地上房屋仍供委託人本人、配偶或直系親屬作為住宅使用，且信託目的並未違背自用住宅用地規定，仍可依法申請土增稅退稅，不會因此喪失重購退稅資格。

財稅局指出，《土地稅法》第39條規定，民眾出售原有自用住宅用地，並在兩年內重購者，可向稅捐機關申請退還已繳納土增稅，若重購後辦理自益信託，實際使用情況仍符合「本人、配偶或直系親屬居住」的自用條件，且信託契約中未載明營業或投資等非自用目的，即視為仍屬自用住宅用地，可在重購後兩年內申請退稅。

財稅局表示，若重購用地在申請退稅後又辦理自益信託，只要在信託期間維持自住條件不變，且信託財產仍屬委託人及家庭成員實際使用，便不會被追繳已退還土增稅，簡單來說，信託只是財產管理的法律安排，不會改變房地的自用性質。

自用住宅 土增稅

相關新聞

生前未繳稅捐 可自遺產扣除

民眾申報遺產稅時，若被繼承人在死亡當年度房屋稅或地價稅尚未繳納，這些稅款可依比率自遺產總額中扣除，以減輕繼承人稅負。

欠稅擔保品 須符三要件

財政部南區國稅局表示，企業或民眾因欠稅被限制財產移轉時，若要提供擔保品以解除限制，必須符合《稅捐稽徵法》規定的「相當擔保...

住家兼營業用 按面積計稅

嘉義縣稅務局表示，房屋同時作住家、非住家（如營業用、人民團體）使用，應按使用面積分攤計稅，以實際使用面積分別按住家用及非...

自費醫療服務列查稅重點 低報營收、虛列支出等將挨罰

隨著人工智慧（AI）與醫療科技發展，國內醫療產業蓬勃成長，自費醫療市場持續擴大同時，業者是否據實申報所得，也成為國稅局緊...

外籍人士自住優稅 三要件

房屋稅差別稅率2.0制度規定自住房屋須「完成戶籍登記」才能適用優惠稅率，攸關外籍人士權益。為維護取得中華民國居留證者的居...

