欠稅擔保品 須符三要件

財政部南區國稅局表示，企業或民眾因欠稅被限制財產移轉時，若要提供擔保品以解除限制，必須符合《稅捐稽徵法》規定的「相當擔保」要件，否則不會被接受，常見被拒絕的擔保品像是機械設備，因不易變現、折舊快，容易被稅局打槍。

也就是說，擔保品須具備「易於變價、保管，且無產權糾紛」等條件，才能確保政府在必要時能順利回收稅款。

南區國稅局解釋，提供納稅擔保目的，是確保稅捐能如期徵起及在短期內順利變現，因此若欠稅人提出擔保品在價值穩定性、保管或變現上有疑慮，稅捐機關依法不得核准。

例如，部分企業認為公司設備或機械具相當價值，主張可作為欠稅擔保品，然而這類資產折舊快、變現性差、保管難度高，且市價評估不易，並不符合法定擔保標準。

舉例來說，A公司因滯欠稅款，土地遭登記禁止移轉，該公司提出以廠內機器設備作為欠稅擔保，希望塗銷土地禁止處分，但國稅局審查後認為機器設備不易保管、估價及變現，不符相當擔保要件，因此依法不予核准。

依規定，納稅義務人可提供的合法擔保品包括黃金、公債、銀行存款單摺、土地、房屋等，或其他經財政部核准、具保值性與流通性的財產，只要能確保稅款可迅速變價清償、無權利爭議者，才可作為解除禁止處分的擔保。

國稅局提醒，納稅人應審慎評估自身財務狀況，若收到繳款書並確認核定內容無誤，應儘速繳納以免增加滯納金與利息負擔，若有繳稅困難，也可依法申請延期或分期繳納，切勿以不符條件的資產作擔保，以免徒增程序時間與行政負擔。