勞工再充電補助 大鬆綁
為協助協議實施減班休息（俗稱無薪假）勞工與企業善用「減班休息勞工再充電計畫」，勞動部放寬再充電計畫勞工參訓及企業辦訓相關規定，並配合強化僱用安定措施，可合併請領薪資補貼，放寬規定回溯至今年8月1日起適用。
勞動部說明，主要有兩大放寬。首先是勞工參訓更方便，減班休息期間勞工來上課，就可請領訓練津貼每小時190元。為使受減班影響的勞工善用空檔時間提升專業能力，此次放寬「勞工應於減班時段參訓」限制。
其次是企業辦訓更容易。為鼓勵企業在減班休息時段投入人力培訓並維持僱用規模，再充電計畫提供企業最高達350萬元的訓練費用補助，原本規定企業辦理訓練課程需至少五人以上才能開班，此次取消最低開班人數限制，企業規劃辦理訓練課程更具彈性。
勞動部強調，這些措施將給予減班休息勞工充足協助。勞工參訓後，可依減班前後的薪資差額申請訓練津貼，每月最高補助17,210元。
