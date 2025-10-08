外籍人士自住優稅 三要件

房屋稅差別稅率2.0制度規定自住房屋須「完成戶籍登記」才能適用優惠稅率，攸關外籍人士權益。為維護取得中華民國居留證者的居住權益，財政部已放寬規定，只要符合特定條件，外籍人士、大陸地區人民及港澳居民名下的居留地址房屋與土地，即可視同完成戶籍登記，享有自住用稅率優惠。

房屋稅差別稅率2.0又稱囤房稅2.0，主要加重多屋者房屋稅，針對自住住家用房屋則給予減稅優惠，全國三戶內稅率為1.2％，全國單一自住更可適用1％稅率。

放寬措施主要涵蓋三大重點，基隆市稅務局說明，首先，在身分條件上，只要是取得中華民國居留證的外國人、台灣地區無戶籍國民、大陸地區人民，或香港、澳門居民，均可比照國人適用。

其次，在房屋條件方面，居留地址的土地及其地上房屋，含設定地上權的使用權房屋，須為本人、配偶或直系親屬所有，或為本人持有的使用權房屋，並且實際供本人、配偶或直系親屬居住使用，不得出租或作營業用途。

最後，在戶數與稅率上，若本人、配偶及未成年子女名下的住家用房屋全國合計不超過三戶，可適用自住用房屋稅率1.2%。

若僅有一戶且房屋現值低於《房屋稅條例》規定金額，還可享有1%的單一自住優惠稅率。

為協助外籍人士了解相關規定並順利申請，稅務局特別主動寄發中、英文對照的輔導函通知，符合條件者，只要填妥資料回覆即可辦理，或可以在2026年3月22日前線上提出申請。

稅務局表示，這項放寬規定不僅保障外籍人士的居住權，也落實居住公平原則，讓外籍居民在台生活更有保障，同時減輕稅務負擔，展現政府對友善居住環境的重視。