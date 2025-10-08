驗車完成 別忘繳牌照稅

不少民眾以為，只要有依規定按時驗車，就代表使用牌照稅也一併繳清，但其實是常見誤會。屏東縣財稅局指出，近期有車主明明完成驗車，卻收到稽徵機關通知，因逾期未繳使用牌照稅仍在公共道路行駛，被查獲後除了要補繳稅款，還得依規定處以應納稅額一倍以下罰鍰。

財稅局說明，依《使用牌照稅法》規定，逾期未完稅的交通工具若在滯納期滿後仍於公共水路或道路上行駛，經查獲時，除責令補稅外，將處以應納稅額一倍以下罰鍰，也就是說，即便車輛能順利驗車或通過定檢，也不代表沒有欠繳牌照稅，若因此上路被查獲，仍須補稅與受罰。

財稅局提醒，車主如有用車需求，務必在每年規定繳納期間內主動完納牌照稅，以免因一時疏忽導致補稅又受罰，得不償失。