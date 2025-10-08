自費醫療服務列查稅重點 低報營收、虛列支出等將挨罰

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
隨著人工智慧（AI）與醫療科技發展，國內醫療產業蓬勃成長，自費醫療市場持續擴大同時，業者是否據實申報所得，也成為國稅局緊盯查核項目。示意圖。(記者林伯東／攝影)

隨著人工智慧（AI）與醫療科技發展，國內醫療產業蓬勃成長，自費醫療市場持續擴大同時，業者是否據實申報所得，也成為國稅局緊盯查核項目，例如植牙、醫美等，國稅局提醒業者據實申報，避免低報營收、虛列支出等，以免挨罰。

近年來，各大醫療院所除了提供健保給付服務外，也積極引進高階設備，推出多元化的自費醫療項目，例如植牙、醫美、齒列矯正及各類專科治療。

高雄國稅局表示，醫療院所依法應設置帳簿、保存交易憑證，並依實際經營情況如實申報執行業務所得，然而，近期查核發現部分業者自費收入申報金額偏低，或收入與成本、費用不成比例，顯示可能有低報營收、虛列支出等情形。

為維護租稅公平與市場秩序，國稅局已針對轄內高自費醫療業別加強選案查核，透過大數據交叉分析、金流比對及跨機關資料交換，鎖定申報異常案件進行精準稽核，防杜逃漏稅行為。

國稅局進一步指出，隨著稅務科技應用日益進步，稽徵機關掌握課稅資訊的來源愈加多元，不論是金融交易、信用卡刷卡資料、電子收據，或是健保資料與第三方支付資訊，都可能成為比對線索。

國稅局提醒，若醫療院所有漏報收入或虛增成本的行為，將更容易被查覺，提醒業者應誠實記帳並依法申報，不要心存僥倖，以免因違規而受罰，影響商譽與信譽。

國稅局呼籲，若醫療院所在尚未被檢舉或尚未遭稽徵機關、財政部指定調查人員啟動調查前，主動補申報並補繳所漏稅款者，可依《稅捐稽徵法》規定，僅需加計利息即可免予處罰，主動補申報不僅能展現誠信經營態度，也可減少後續查核風險與罰鍰負擔。

國稅局強調，醫療服務屬專業且具公信力的產業，業者依法申報並善盡納稅義務，不僅可維持社會信任，也有助於塑造良好的產業形象，促進健全稅制與市場公平競爭。

