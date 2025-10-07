賴總統：現為史上對社會投資最大 減稅最多的時刻

賴清德總統受訪時表示，有注意到美國總統川普目前要減稅，我方也在減稅，這是台灣歷史上對社會投資最大的時刻，也是減稅最多的時刻。這些作為就是要讓年輕人敢婚、敢育、能養。

賴清德總統日前接見「傳統基金會」亞洲資深研究員葉望輝（Stephen Yates），並接受美國廣播節目「The Clay Travis and Buck Sexton Show」主持人Buck Sexton專訪，針對兩岸關係、區域情勢、國防、台美經貿夥伴關係及我國社會福利政策等議題，回應媒體提問。專訪內容於7日凌晨播出。

主持人詢問，在與台灣政府官員會晤過程中，談到家庭組成，美國最近也開始關注這項議題。台灣有哪些促進生育率的措施？這些政策目前實施的成效如何？

賴總統說，其實台灣的政策也參考了美國及國際上一些國家進步的做法。目前整個策略是，0-6歲國家跟家庭一起養，小孩子0到6歲每個月都有錢可以領。另外，不管是公立或私立高中職都免學費。

賴總統提到，另外，對老年人也有長期照顧系統，全台灣有1萬5千個據點，大概有10萬個長照服務員在幫助65歲以上的長輩和身心障礙者，讓他們可以得到好的照顧。

賴總統表示，如果年輕人要結婚，結婚有生小孩的家庭可以優先得到住到社會住宅的機會；如果要買房子，可以得到政府利息補貼；只想要租房子，也可以得到政府的租金補貼；不孕夫婦政府也可以補助他們去接受人工生殖。

他指出，我方也在減稅，這是台灣歷史上對社會投資最大的時刻，也是減稅最多的時刻。這些作為就是要讓年輕人敢婚、敢育、能養。他注意到川普目前要減稅，台灣也希望家庭的負擔能夠減少，讓更多人能夠組成家庭，讓社會能夠安定、繁榮發展，然後國家才能夠生生不息。

對於主持人提到，美國注意到台灣民眾守法且相互尊重，在路上行走讓人感到很安全，賴總統回應，人們確實可以充分感受到台灣的確是充滿熱情、人民很善良，所以不管是街道或者是在晚上或白天，基本上治安都不錯。

賴總統說，台灣的確被國際社會稱讚「最美的風景是人」，他舉例，近日花蓮因為颱風引發堰塞湖溢流造成重大傷亡，街道都是泥沙、很多房子都被泥沙堆積，台灣社會自動自發地跑到花蓮去幫助受災民眾。

賴總統表示，台灣過去幾天有連續假期，第一天假期有3萬多人去花蓮、第二天有4萬多、第三天又4萬多，總共有十幾萬人自動自發拿著鏟子，到花蓮去幫助受災民眾，所以台灣社會也稱呼這批人為「鏟子超人」。