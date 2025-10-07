泰國 BOI 量產企業面臨稅務挑戰 資誠給出三大因應對策

當前在泰國投資的台灣企業陸續進入量產階段，泰國政府近期也開始強化審查，關注企業是否依照當初申報的投資計畫落實執行，並合法使用租稅優惠。資誠聯合會計師事務所提醒，隨著企業規模擴大，BOI（泰國投資促進委員會）租稅優惠的合規與申報風險同步升高，從產品範疇判定到移轉訂價安排，皆成為主管機關與企業間的焦點議題。

資誠印度及南向業務秘書長、泰國籍會計師張智媛指出，企業一旦進入量產，BOI租稅優惠的合規風險便會逐漸顯現。常見爭議包括：實際生產內容是否與原始投資計畫有落差、半成品進口與製程安排是否偏離申請範圍，以及如何區分BOI與非BOI產品並如實申報應稅與免稅交易。若企業製程縮水或報表未能清楚反映，恐導致部分交易失去優惠資格。

此外，凡享有BOI免稅資格的企業，須定期出具由獨立會計師執行的BOI報告，詳列投資執行情況，這不僅是主管機關稽核依據，也攸關企業能否持續享有優惠。

資誠印度及南向業務主持會計師鮑敦川指出，企業若同時生產屬於BOI及非BOI範疇的產品，或持有多份不同時期的BOI核准函，將使帳務處理與稅務申報更形複雜。

鮑敦川建議三大因應方向，首先，持續優化帳務體系，確保立帳、憑證及成本分攤合理，正確劃分應稅與免稅交易；其次，建立BOI定期自評機制，一旦營運偏離原計畫，能及時調整並補正；最後，面對稅局查核要有充分準備，財務團隊及顧問專業度需高於一般申報案件，確保攻守得宜。

鮑敦川進一步指出，當企業在泰國進入量產期後，營收與稅務監管規模常同步放大，移轉訂價查核風險也會迅速升高。此時，集團應確立一致的利潤分配與移轉訂價政策，並與BOI計畫內容相符，透過總部統籌管理與指引，將海外轉投資納入集團稅務治理流程。

他強調，泰國BOI政策仍具吸引力，但量產後的租稅與管理議題更為繁複。唯有兼顧當地法規與集團策略，並建立完善監控機制，企業才能在享受BOI租稅優惠的同時，穩健應對薪資新制與國際稅務監理挑戰，維持長期競爭力。