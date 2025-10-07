二房東以收支差額開發票

財政部北區國稅局表示，考量租賃住宅包租業營業人（包租業）是屬於「二房東」，也就是先向屋主承租，再轉租給房客，在開立發票時，應針對租金收入扣除租金支出後結餘數，以「服務費收入」開立二聯式應稅發票報繳營業稅。

北區國稅局指出，符合租賃管理條例規定，向地方主管機關申請許可設立的包租業，承租規定個人住宅，轉租供自然人（次承租人）居住使用，且無供休閒或旅遊為目的、由政府或其設立之專責法人或機構經營管理、由合作社經營管理、租賃期間未達30日之情形者，應逐屋編製租賃住宅租金收支明細表，並以收支差額開立統一發票。