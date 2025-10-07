獨資合夥申報盈餘 有竅門

財政部高雄國稅局提醒，獨資主、合夥人在申報營所稅時，記得正確填寫「應分配盈餘」，應依照「自行依法調整後之全年所得額」填載，以免因為填寫錯誤，導致併入營利所得、計算綜所稅時出現錯誤，而產生漏稅風險。

常有獨資合夥組織不清楚申報基準，甚至發生錯誤而必須補繳稅款情形。

國稅局近期遇到民眾詢問，獨資、合夥組織當年度營所稅結算申報若有盈餘時，營所稅結算申報書中「營利事業投資人明細及分配盈餘表」之「應分配盈餘」欄位金額，到底應以帳載結算或自行依法調整後之「全年所得額」，或是以「課稅所得額」為基準計算填報。

國稅局解釋，依財政部解釋令，營利事業合夥人與獨資資本主申報綜所稅，其依《所得稅法》規定計算營利所得時，不得減除該獨資、合夥營利事業因超越規定標準「未准列支部分」。

因此在營所稅結算申報書「營利事業投資人明細及分配盈餘表」的「應分配盈餘」欄位金額，應依照「自行依法調整後之全年所得額」填載。

舉例來說，高先生（化名）獨資經營A行號，113年度營所稅結算申報書中，「帳載結算全年所得額」100萬元、「自行依法調整後全年所得額」120萬元，扣除免稅所得40萬元後，「課稅所得額」為80萬元。在當年度營所稅申報書「營利事業投資人明細及分配盈餘表」之「應分配盈餘」欄位金額，高先生應依照「自行依法調整後全年所得額」120萬元填報。