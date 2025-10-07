獨資合夥申報盈餘 有竅門

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部高雄國稅局提醒，獨資主、合夥人在申報營所稅時，記得正確填寫「應分配盈餘」，應依照「自行依法調整後之全年所得額」填載，以免因為填寫錯誤，導致併入營利所得、計算綜所稅時出現錯誤，而產生漏稅風險。

常有獨資合夥組織不清楚申報基準，甚至發生錯誤而必須補繳稅款情形。

國稅局近期遇到民眾詢問，獨資、合夥組織當年度營所稅結算申報若有盈餘時，營所稅結算申報書中「營利事業投資人明細及分配盈餘表」之「應分配盈餘」欄位金額，到底應以帳載結算或自行依法調整後之「全年所得額」，或是以「課稅所得額」為基準計算填報。

國稅局解釋，依財政部解釋令，營利事業合夥人與獨資資本主申報綜所稅，其依《所得稅法》規定計算營利所得時，不得減除該獨資、合夥營利事業因超越規定標準「未准列支部分」。

因此在營所稅結算申報書「營利事業投資人明細及分配盈餘表」的「應分配盈餘」欄位金額，應依照「自行依法調整後之全年所得額」填載。

舉例來說，高先生（化名）獨資經營A行號，113年度營所稅結算申報書中，「帳載結算全年所得額」100萬元、「自行依法調整後全年所得額」120萬元，扣除免稅所得40萬元後，「課稅所得額」為80萬元。在當年度營所稅申報書「營利事業投資人明細及分配盈餘表」之「應分配盈餘」欄位金額，高先生應依照「自行依法調整後全年所得額」120萬元填報。

營所稅 結算申報

延伸閱讀

台版肥咖申報免罰標準放寬 案件情節輕微、配合度高...可免處罰

未登記稅籍營業 可處停業

電子產品備貨旺季助攻…9月出口熱 有望連23紅

企業獲理賠金 應列報收入

相關新聞

海外股票所得報稅兩個注意 稅局提醒留意歸屬年度

財政部中區國稅局表示，民眾申報海外股票交易所得時，有兩大注意事項。首先，收益歸屬年度是以交割日為準；其次，同年度虧損才能...

獨資合夥申報盈餘 有竅門

財政部高雄國稅局提醒，獨資主、合夥人在申報營所稅時，記得正確填寫「應分配盈餘」，應依照「自行依法調整後之全年所得額」填載...

二房東以收支差額開發票

財政部北區國稅局表示，考量租賃住宅包租業營業人（包租業）是屬於「二房東」，也就是先向屋主承租，再轉租給房客，在開立發票時...

捐款海外寺廟 要課贈與稅

國內不少民眾是虔誠信徒，偶爾會赴海外尋根進香、甚至捐獻。財政部中區國稅局提醒，個人捐贈財產給境外文化團體或寺廟等宗教團體...

台版肥咖申報免罰標準放寬 案件情節輕微、配合度高...可免處罰

財政部日前預告「台版肥咖申報規定」的減免處罰標準，放寬裁罰規定。為增進交換資料正確性、鼓勵申報金融機構自主配合補正，針對...

新聞中的法律／簽健身服務契約 四個提醒

近年來台灣健身風氣盛行，開設健身房也成為許多人創業的熱門選項。然而，近期知名的「全真瑜珈」無預警歇業解散，震驚社會，也讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。