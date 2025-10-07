海外股票所得報稅兩個注意 稅局提醒留意歸屬年度
財政部中區國稅局表示，民眾申報海外股票交易所得時，有兩大注意事項。首先，收益歸屬年度是以交割日為準；其次，同年度虧損才能抵減所得。提醒投資人如在12月底交易，因各國交割時程不一，應特別留意所得或損失歸屬年度。
納稅人申報所得稅時，若有海外所得，且全年合計超過新台幣100萬元，且個人基本所得額合計超過750萬元，就須依規定報繳最低稅負。
另外，海外財產交易若有損失，可在「同年度」的海外財產交易所得中扣除，扣除數額不超過該財產交易所得為限，且損失及所得均以實際成交價格及原始取得成本計算，並經國稅局核實認定者為限。
因此所得歸屬年度就相當重要，可能攸關當年海外所得、基本所得額是否跨越申報繳納最低稅負門檻，以及所得、損失能否互抵。
國稅局舉例，陳先生（化名）申報111年度綜所稅時，列報海外利息所得150萬元、海外財產交易所得950萬元，扣除海外財產交易損失350萬元，申報應計入基本所得額的海外所得750萬元，加計綜合所得淨額20萬元，申報基本所得額770萬元。
但國稅局查到，陳先生列報扣除的海外財產交易損失，是他委託某證券公司在2022年12月30日（T日）出售美股，依當年美股交割日程（T+2交割），及適逢節假日美股休市，該筆股票交易的交割日落在2023年1月4日。
依規定，個人投資海外股票產生的交易所得或損失是以「股票買賣交割日」所屬年度為計入課稅年度，且海外財產交易有損失也僅可從同年海外財產交易所得扣除。
因此陳先生這筆損失350萬元，應歸屬在112年度，不可自111年度海外財產交易所得中扣除，因此核定陳先生111年度基本所得額1,120萬元，並補徵應納稅額70萬元。
國稅局提醒，個人出售海外股票應以「股票交割日」所屬年度計入基本所得額課稅，並非以交易日或交割款銀行入帳日為計入年度，又因各個海外交易市場的股票交割日規定不一，投資人如在12月底交易，應特別注意所得或損失歸屬年度，並以實際成交價格及原始取得成本計算損益正確申報，以維護自身權益。
