快訊

花蓮光復鄉災區 600萬噸淤土還待清 民眾抗議復原慢

研究發現：「土衛二」具備3要素 可能孕育生命

聽新聞
0:00 / 0:00

未登記稅籍營業 可處停業

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

營業人在開始營業前，應依規定向主管稽徵機關辦理稅籍登記。財政部台北國稅局提醒，若未辦理稅籍登記而擅自營業，且每月銷售額已達使用統一發票標準（現行為20萬元），經查獲有未依法給予消費者發票或未取得進貨憑證者，將分別依法處罰，最重可停業。

《稅捐稽徵法》規定，依法應給與他人憑證而未給與，應自他人取得憑證而未取得，或應保存憑證而未保存者，應就其總額處5％以下罰鍰。

營業稅法》中也規定，未依規定申請稅籍登記，除通知限期補辦，並可處3,000元以上、3萬元以下罰鍰；屆期仍未補辦者，可按次處罰；未依規定申請稅籍登記而營業，除追繳稅款外，依照所漏稅額處五倍以下罰鍰，並得停止其營業。

國稅局解釋，營業人未依規定辦理稅籍登記而擅自展開相關營業行為，其每月銷售額已達使用統一發票標準，此行為同時觸犯稅捐稽徵法、營業稅法規定，依規定應擇一從重處罰，甚至在「進貨」未依規定取得憑證部分，同樣也可依稅捐稽徵法處罰。

營業稅 統一發票 國稅局

延伸閱讀

強颱風麥德姆將登陸廣東 廣東、海南多地實施「五停」

台中新光三越衝業績 推周年慶 VIP 預購

老饕不捨！ 北市29年「鹿家莊」突宣布歇業 老闆女兒曝停業原因

全真瑜珈停業 新北：提供會員法律諮詢服務

相關新聞

台版肥咖申報免罰標準放寬 案件情節輕微、配合度高...可免處罰

財政部日前預告「台版肥咖申報規定」的減免處罰標準，放寬裁罰規定。為增進交換資料正確性、鼓勵申報金融機構自主配合補正，針對...

新聞中的法律／簽健身服務契約 四個提醒

近年來台灣健身風氣盛行，開設健身房也成為許多人創業的熱門選項。然而，近期知名的「全真瑜珈」無預警歇業解散，震驚社會，也讓...

未登記稅籍營業 可處停業

營業人在開始營業前，應依規定向主管稽徵機關辦理稅籍登記。財政部台北國稅局提醒，若未辦理稅籍登記而擅自營業，且每月銷售額已...

法院裁定崇賢銀髮宅禁轉租 台糖籲民眾勿信招租資訊

台糖與家苑健康股份有限公司的台南崇賢循環銀髮住宅房地租賃契約，已在今年3月終止，但家苑公司拒絕返還房地，台糖今天表示，日...

跨境重組挑戰升溫 勤業眾信提醒台商三大稅務風險

在全球政經不確定性升高下，台商正同時承受供應鏈調整、兩岸控股架構稅改與監管壓力，跨境重組與IPO風險加劇，高資產家族更須...

遺產稅大變革 留意三重點

財政部北區國稅局表示，針對死亡前二年贈與配偶財產的遺產稅問題，財政部日前已發布新規定，提醒民眾留意三大重點，包含適用時間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。