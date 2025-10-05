未登記稅籍營業 可處停業

營業人在開始營業前，應依規定向主管稽徵機關辦理稅籍登記。財政部台北國稅局提醒，若未辦理稅籍登記而擅自營業，且每月銷售額已達使用統一發票標準（現行為20萬元），經查獲有未依法給予消費者發票或未取得進貨憑證者，將分別依法處罰，最重可停業。

《稅捐稽徵法》規定，依法應給與他人憑證而未給與，應自他人取得憑證而未取得，或應保存憑證而未保存者，應就其總額處5％以下罰鍰。

《營業稅法》中也規定，未依規定申請稅籍登記，除通知限期補辦，並可處3,000元以上、3萬元以下罰鍰；屆期仍未補辦者，可按次處罰；未依規定申請稅籍登記而營業，除追繳稅款外，依照所漏稅額處五倍以下罰鍰，並得停止其營業。

國稅局解釋，營業人未依規定辦理稅籍登記而擅自展開相關營業行為，其每月銷售額已達使用統一發票標準，此行為同時觸犯稅捐稽徵法、營業稅法規定，依規定應擇一從重處罰，甚至在「進貨」未依規定取得憑證部分，同樣也可依稅捐稽徵法處罰。