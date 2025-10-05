新聞中的法律／簽健身服務契約 四個提醒

近年來台灣健身風氣盛行，開設健身房也成為許多人創業的熱門選項。然而，近期知名的「全真瑜珈」無預警歇業解散，震驚社會，也讓許多會員驚覺，預繳的費用可能因此血本無歸，更讓不少民眾聯想到過往「亞力山大」等大型健身中心一瞬崩塌的慘痛教訓。

事實上，健身房的經營者及消費者，如果對於雙方的契約和服務關係有更完整的認識，都有助於減少爭議的產生。

首先，健身房與消費者的契約關係適用《消費者保護法》，同時政府也頒布「健身中心」、「健身教練服務」的定型化契約範本以及相關「應記載及不得記載事項」，明文服務項目、收費方式、使用期限、會籍暫停及轉讓、退出與退費，以及最被關注的預費用之「履約保證」等事項。

且應注意的是，所謂健身服務業是從實質認定，不因打著私人會館等名號就能豁免，並且從地點選址（土地使用分區）、社區規約、裝修消防安全、公共意外責任險，以及實際營運時，器材使用須知、駐場人員等要求都要注意，畢竟這都是在一旦健身意外事件發生時，雙方責任歸屬及認定的重要認定依據。

再者，以健身中心最常見的預付型消費糾紛，政府也已明文要求業者除了小額5,000元以下等例外情況，原則都要就預收的費用（50%金額）提供履約保障，且相關作法等，都應讓消費者知悉。

最後，藉由這次「全真瑜珈」無預警倒閉事件，給予消費者在選擇健身房服務前、中、後的四點提醒。

首先是事前。現行健身房消費型態多元，消費者可考慮短期會籍或月繳方案（按月扣款），減少過高的單次預付金額。

其次是事中。如察覺營運有異常，像是工作人員明顯減少、空間縮減，甚至開始大幅度折扣賣課、續約折扣會費等，都不是正常的營運現象；請注意，會員是可以隨時終止契約及要求退款（但無理由終止可能會有部分成本扣除），減少會費無法收回的風險。

第三是事後。如果已經爆出解散，消費者可向業者請求、透過法院聲請支付命令等退還未服務堂數餘額，如果是刷卡方式購課，也可以透過發卡銀行提出信用卡爭議款賠付申請。甚或業者如有隱瞞虧損還惡意誘使消費者購課、續買等行為，也可能涉及到刑法詐欺等犯罪。

最後，最重要的一點是，消費者要完整保留所有消費契約、收據及付款證明，以作為求償時的佐證。

創業伴隨各種不確定風險，但平時營運資訊的揭示、用心的經營，相信消費者是能夠感受的，而碰到問題時正視處理面對，也是創業家應有的格局和態度。（本文由眾勤法律事務所主持律師陳全正口述，記者歐芯萌整理）