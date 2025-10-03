法院裁定崇賢銀髮宅禁轉租 台糖籲民眾勿信招租資訊

台糖與家苑健康股份有限公司的台南崇賢循環銀髮住宅房地租賃契約，已在今年3月終止，但家苑公司拒絕返還房地，台糖今天表示，日前法院裁定禁止家苑公司再轉租或處分相關房地，籲請民眾勿輕信招租資訊，以免蒙受損害。

台糖與家苑健康股份有限公司所簽訂的台南崇賢循環銀髮住宅房地租賃契約，家苑公司對外經營名稱為「巴克禮和睦居」或「和睦青」，因家苑公司屢次違反契約規定，台糖已於民國114年3月11日依約終止雙方租賃關係。

台糖透過新聞稿表示，契約終止後家苑公司拒絕返還房地，因此依法提起訴訟，日前已經台灣高等法院台南分院裁定，禁止家苑公司再轉租或處分相關房地，更於案場周邊張貼公告，告知租賃契約已終止，請注意租賃風險。

然而，近期台糖接獲多名民眾反映，稱家苑公司仍透過網路平台持續招租，甚至有民眾直接來電詢問租賃履約狀況。

對此，台糖再次嚴正聲明，此案已經法院裁定禁止轉租，任何相關招租訊息均存在重大風險，社會大眾務必查證來源，切勿輕信，以免蒙受損害。

台糖表示，將持續秉持契約精神，依司法程序辦理後續事宜；同時再次要求家苑公司應誠信面對住戶，並履行返還房地等契約義務，不得再行規避，以免爭議擴大，損及住戶與社會大眾權益。