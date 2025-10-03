快訊

留言性騷李多慧！網友身分遭起底「疑為中油員工」 公司發聲了

前後對照圖曝光！花蓮洪災第11天 光復街道「力拚清淤泥」復原近8成

法院裁定崇賢銀髮宅禁轉租 台糖籲民眾勿信招租資訊

中央社／ 台北3日電

台糖與家苑健康股份有限公司的台南崇賢循環銀髮住宅房地租賃契約，已在今年3月終止，但家苑公司拒絕返還房地，台糖今天表示，日前法院裁定禁止家苑公司再轉租或處分相關房地，籲請民眾勿輕信招租資訊，以免蒙受損害。

台糖與家苑健康股份有限公司所簽訂的台南崇賢循環銀髮住宅房地租賃契約，家苑公司對外經營名稱為「巴克禮和睦居」或「和睦青」，因家苑公司屢次違反契約規定，台糖已於民國114年3月11日依約終止雙方租賃關係。

台糖透過新聞稿表示，契約終止後家苑公司拒絕返還房地，因此依法提起訴訟，日前已經台灣高等法院台南分院裁定，禁止家苑公司再轉租或處分相關房地，更於案場周邊張貼公告，告知租賃契約已終止，請注意租賃風險。

然而，近期台糖接獲多名民眾反映，稱家苑公司仍透過網路平台持續招租，甚至有民眾直接來電詢問租賃履約狀況。

對此，台糖再次嚴正聲明，此案已經法院裁定禁止轉租，任何相關招租訊息均存在重大風險，社會大眾務必查證來源，切勿輕信，以免蒙受損害。

台糖表示，將持續秉持契約精神，依司法程序辦理後續事宜；同時再次要求家苑公司應誠信面對住戶，並履行返還房地等契約義務，不得再行規避，以免爭議擴大，損及住戶與社會大眾權益。

台糖 台灣高等法院

延伸閱讀

基隆太平青鳥熄燈地方婉惜 市府：將重新委外招租新團隊

劉世芳：災民安置將確認受災戶意願 中繼宅等納考量

控決議到撤離延誤13小時 國民黨：卓榮泰敢不敢自我檢討？

台糖沙崙農場旁林木遭盜伐？ 學生路過檢舉…告示牌寫明「疏伐」

相關新聞

法院裁定崇賢銀髮宅禁轉租 台糖籲民眾勿信招租資訊

台糖與家苑健康股份有限公司的台南崇賢循環銀髮住宅房地租賃契約，已在今年3月終止，但家苑公司拒絕返還房地，台糖今天表示，日...

跨境重組挑戰升溫 勤業眾信提醒台商三大稅務風險

在全球政經不確定性升高下，台商正同時承受供應鏈調整、兩岸控股架構稅改與監管壓力，跨境重組與IPO風險加劇，高資產家族更須...

遺產稅大變革 留意三重點

財政部北區國稅局表示，針對死亡前二年贈與配偶財產的遺產稅問題，財政部日前已發布新規定，提醒民眾留意三大重點，包含適用時間...

企業獲理賠金 應列報收入

財政部中區國稅局提醒，企業若因意外事故或不可抗力事件，而取得保險公司給付理賠款，必須在當年度列報為「其他收入」，若未如實...

自宅設工作室 稅率變重

愈來愈多人利用AI、社群網站或影音頻道接案創業，甚至在自宅設立個人工作室並聘請小編製作文宣、影音，以流量賺取收入。桃園稅...

花蓮災損申報 延至2025年底

因應花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，財政部北區國稅局表示，為使災民有足夠時間整理家園與清點財物，災損申報期限將延長至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。