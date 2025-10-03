跨境重組挑戰升溫 勤業眾信提醒台商三大稅務風險

在全球政經不確定性升高下，台商正同時承受供應鏈調整、兩岸控股架構稅改與監管壓力，跨境重組與IPO風險加劇，高資產家族更須及早部署資產傳承，確保世代交替穩健合規。勤業眾信聯合會計師事務所3日舉辦「中國大陸台商全球轉型實戰」論壇，聚焦供應鏈重組、跨境投資與家族資產布局，並提醒台商在轉型浪潮下，務必兼顧合規與長遠規劃。

勤業眾信台商跨境組負責人徐曉婷表示，近期台商「出海投資」的趨勢明顯增加，移轉至各國的新供應鏈必須符合當地新制規範。同時，跨境架構重組過程中，若能結合家族傳承工具，不僅有助營運穩健，也能為企業奠定永續發展的基礎。

勤業眾信稅務部會計師王珮眞指出，美國總統川普所推動的關稅政策，正直接影響台商的移動趨勢與生產模式，當企業評估「中國大陸+1」布局時，不僅要考量人力、土地、基礎建設與稅負，更須檢視集團的移轉訂價策略是否需要調整，避免涉及「洗產地」操作，否則恐遭美方認定並課以懲罰性高關稅。

勤業眾信稅務部會計師廖家琪提醒，隨著各國新法令陸續上路，跨境投資與重組挑戰升溫，台商需全面盤查三大風險，包括第一，事前稅負評估更形重要，特別是台灣CFC法令上路後，不可忽略對股東與實體的影響。

第二，資訊揭露壓力增加，包含實質受益人申報、投資司合規要求，以及中國大陸境外上市備案新制，讓透明度大幅提升；第三，資金流與架構可行性需整體考量，確保合法與效率並行。

勤業眾信稅務部會計師林志偉補充，《境內企業境外發行證券和上市備案管理辦法》自2023年實施以來，今年才出現台商成功完成備案案例，顯示中國大陸審查趨嚴。審查重點涵蓋股東投資價格合理性、股權架構變動的合法性與稅務遵循，提醒台商規劃送件時應高度謹慎，以免因程序瑕疵而延誤進程。

隨著事業規模擴大，台商企業終將面臨家族財富守護與傳承課題。勤業眾信稅務部會計師陳建霖指出，企業主需妥善選擇傳承工具，兼顧稅務合規、資產穩定與治理安排，才能確保家族事業在變局中持續發展。