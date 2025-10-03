聽新聞
自宅設工作室 稅率變重

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

愈來愈多人利用AI、社群網站或影音頻道接案創業，甚至在自宅設立個人工作室並聘請小編製作文宣、影音，以流量賺取收入。桃園稅務局提醒，原本適用自住稅率的房屋，一旦轉為雇員工作場所，就屬於營業使用，必須依營業用稅率課徵房屋稅

若僅有部分空間做為工作室，則可申請按比率拆分課稅，最低以單層面積六分之一為基準，其餘仍可適用自住用稅率。

自住住家用房屋稅率為1％或1.2％；營業用房屋稅率則是3％，稅率相對重。

稅務局解釋，房屋稅率與用途息息相關，自住用稅率相對較低，是鼓勵自用住宅的政策優惠，但只要房屋用途變更為經營、營業，就會適用較高營業用稅率，這對不少新創、自媒體工作者來說，是必須及早注意的稅務風險。

舉例來說，若民眾將自宅一間房間設立工作室，聘請人員製作內容或經營平台，該空間就屬營業用途，需依規定改課營業用稅率，其餘空間仍可維持自住用稅率，若未依規定申報，日後經查獲，可能被補稅甚至受罰。

房屋稅 作文 社群

相關新聞

遺產稅大變革 留意三重點

財政部北區國稅局表示，針對死亡前二年贈與配偶財產的遺產稅問題，財政部日前已發布新規定，提醒民眾留意三大重點，包含適用時間...

企業獲理賠金 應列報收入

財政部中區國稅局提醒，企業若因意外事故或不可抗力事件，而取得保險公司給付理賠款，必須在當年度列報為「其他收入」，若未如實...

花蓮災損申報 延至2025年底

因應花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，財政部北區國稅局表示，為使災民有足夠時間整理家園與清點財物，災損申報期限將延長至...

花蓮堰塞湖洪災 財政部北區國稅局：災損申報期限延至12/31

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖大量泥流灌進下游，嚴重衝擊民眾財產、家園及生活，財政部北區國稅局今天表示，為讓民眾有充裕的時間整理家...

現金抵用券開發票 有眉角

營業人若以促銷方式隨貨附贈現金抵用券，必須特別注意發票開立方式。財政部台北國稅局提醒，抵用券屬於「下一次消費」才會發生折...

