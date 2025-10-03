花蓮災損申報 延至2025年底

因應花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，財政部北區國稅局表示，為使災民有足夠時間整理家園與清點財物，災損申報期限將延長至12月31日，同時放寬審核標準與簡化程序，盼減輕民眾負擔。

國稅局指出，此次調整有兩大重點，第一，個人書面審核標準金額由30萬元提高至60萬元，代表災民能在較寬鬆門檻下申請減免；第二，在認定方式上，申報不動產災損可直接依地方稅務局的資料為準，車輛報廢則採用監理單位紀錄，至於其他動產損失，只要有村里長或村里幹事簽章清單即可，不必再附上繁瑣的證明文件。

為減輕災民報稅壓力，國稅局已於10月1日公告展延申報繳納及國稅局發單開徵各類稅目報繳期限，北區國稅局花蓮分局也設立單一諮詢服務窗口，並與花蓮稅務局合作，提供聯合服務，協助災民一次完成申辦。