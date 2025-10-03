企業獲理賠金 應列報收入

財政部中區國稅局提醒，企業若因意外事故或不可抗力事件，而取得保險公司給付理賠款，必須在當年度列報為「其他收入」，若未如實申報，除了會被國稅局補稅，還可能依《所得稅法》規定挨罰，提醒企業不可掉以輕心。

國稅局建議，企業在辦理年度營所稅結算申報時，應全面檢視是否有收到保險理賠款，並確認相關證明文件是否齊備，妥善處理理賠收入與支出，並正確入帳，不僅能避免補稅與罰款，也能確保財務帳冊正確性，減少稅務風險。

國稅局說明，許多企業會透過投保方式來降低可能的經營風險，例如承攬工程、運輸或人員安全等，但實際發生事故並獲得理賠時，部分公司卻忽略將保險理賠款入帳，導致短漏報所得額，進而衍生補稅與罰鍰風險。

舉例來說，甲公司在2023年營所稅結算申報中，被查出漏報500萬元的保險賠償收入，原來是甲公司在2022年時承攬A工程，並將部分工程轉包給乙公司，過程中乙公司勞工發生職業災害，甲公司與乙公司共同負擔賠償責任，經調解後支付了賠償金450萬元。

不過，甲公司雖支付賠償金，卻沒有將保險公司理賠的500萬元入帳，由於理賠金大於賠償金，等於短漏報所得50萬元，最終除須補稅外，還被加處罰鍰。

國稅局提醒，營利事業取得保險理賠款，必須與其他收入一併申報，並保存相關憑證，至於支付出去的賠償金或其他相關保險費支出，也應依規定記載、核實入帳，以利日後查核認定。