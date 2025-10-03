遺產稅大變革 留意三重點

財政部北區國稅局表示，針對死亡前二年贈與配偶財產的遺產稅問題，財政部日前已發布新規定，提醒民眾留意三大重點，包含適用時間點、稅單區分、剩餘財產分配請求權。

去年10月28日，憲法法庭針對死亡前二年贈與配偶財產案件，所涉及的遺產稅問題作出判決，認為現行遺贈稅法「部分違憲」，財政部須在期限內完成修法。在修法前，財政部已先發布處理原則，以利徵納雙方遵循。

北區國稅局提醒三重點。首先是適用時間點，2024年10月28日（即憲法法庭判決日）已發生繼承事實但尚未核課、或尚未核課確定的遺產稅案件，或判決日後新發生的繼承案件，就能適用。

其次，針對死亡前二年贈與配偶財產的遺產稅案件，繳款書將分為兩張，一張是「配偶稅單」，一張是「全體繼承人稅單」，配偶稅單依死亡前二年贈與財產占總遺產總額比率，計算應納稅額；全體繼承人稅單則依其他遺產占比計算。

第三，死亡前二年內贈與配偶財產（不包括原屬於配偶的特有財產），會被視為被繼承人的現存財產，納入剩餘財產差額分配請求權計算基礎，保障生存配偶財產權益。

舉例來說，老馮2025年3月1日過世，繼承人是配偶阿慧與子女，老馮在過世前兩個月，曾贈與阿慧1,000萬元現金，死亡時名下還有2,900萬元的婚後存款及投資；阿慧則有200萬元的婚後財產（不含受贈的1,000萬元），申報遺產稅時，國稅局核定老馮遺產總額為3,900萬元（存款加生前贈與）。

依新制，計算剩餘財產差額分配請求權時，贈與阿慧的1,000萬元、視同老馮現存財產，亦可納入差額計算基礎，老馮剩餘財產是2,900萬元加上1,000萬元，等於3,900萬元，阿慧剩餘財產是200萬元，夫妻差額為3,700萬元，其半數1,850萬元，就是可主張的剩餘財產差額分配請求權，可自遺產總額中扣除。

若是按照舊制，生前二年贈與阿慧財產，無法視為老馮現存財產，將大幅限縮夫妻差額，可自遺產減除的額度就大幅減少。

國稅局解釋，這項新制最大的意義，在於避免繼承人因「被繼承人死亡前兩年贈與配偶的財產」被視為擬制遺產而加課遺產稅，進一步落實憲法判決精神，保障生存配偶的財產權。