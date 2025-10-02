快訊

花蓮堰塞湖洪災 財政部北區國稅局：災損申報期限延至12/31

中央社／ 台北2日電
財政部北區國稅局今天表示，為讓花蓮災民有充裕的時間整理家園及清點損失財產，災損申報期限延長至今年12月31日。圖／聯合報系資料照
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖大量泥流灌進下游，嚴重衝擊民眾財產、家園及生活，財政部北區國稅局今天表示，為讓民眾有充裕的時間整理家園及清點損失財產，災損申報期限延長至今年12月31日。

財政部北區國稅局今天透過新聞稿說明，除延長災損申報期限，也調高個人書面審核標準金額，由新台幣30萬元提高至60萬元；在簡化申報審查程序方面，民眾申報不動產災損可依地方稅務局資料認定，車輛報廢以監理單位資料認定，其他動產災害損失得憑村里長、村里幹事簽章證明的損失清單核認，免附證明文件。

另為緩解納稅義務人申報繳納稅捐壓力，財政部北區國稅局已公告今年9、10月份各類國稅稅目申報繳納期限展延，凡是花蓮縣光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉地區的納稅義務人及扣繳義務人，其9月份出廠的貨物稅、菸酒稅、特種貨物及勞務稅，以及自動報繳營業稅10月應申報的營業稅均展延至11月17日。

財政部北區國稅局說明，9月查定課徵營業人按月查定的營業稅，以及於10月1日至10月10日間須繳清所扣稅款者，繳納期限展延至11月10日。

財政部北區國稅局補充，申報或繳納期間截止日在9月23日至10月15日之間的營利事業所得稅、個人交易符合房地合一所得稅、各稅核定課徵或補徵案件（含罰鍰）等其他應申報稅目，均展延至11月17日。

財政部 國稅局 災損

