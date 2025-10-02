房屋加裝電梯 30日內申報

許多人為方便家中長輩上下樓而加裝電梯，但稽徵機關提醒，進行工程前要先了解房屋稅規定。屏東縣財稅局表示，依規定，電梯屬於附著於房屋設備，會增加房屋使用價值，須在30日內依法申報並併入房屋稅課徵。

財稅局解釋，依《房屋稅條例》規定，房屋稅課徵範圍不僅限於房子本身，也包括任何能提升房屋使用價值的建築物或設備，電梯就屬於其中一項，因為它與房屋結構一體，能改善居住便利性，當然也會增加整體價值。

因此，稽徵機關會依照電梯載客人數、停靠樓層數、速度等條件，重新計算房屋現值，並依據主建物實際用途，併入房屋稅一併課徵，也就是說，民眾若在住宅或透天厝加裝電梯，就等同提升房屋等級，房屋稅額也會跟著調整。

財稅局說，民眾在電梯增設完成後，務必在30日內向所在地稽徵機關申報。若逾期未辦理，不但會被補徵所漏稅額，還會再加處漏稅額兩倍以下罰鍰。