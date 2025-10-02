統一發票7-8月期千萬獎 開出17張

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部賦稅署昨（1）日公布今年7-8月期統一發票中獎清冊，1,000萬元特別獎、200萬元特獎分別都開出17張。1,000萬獎項中，花費金額最少的是在新北汐止樟樹一路的自動販賣機，僅以15元購買巧克力牛奶，就幸運中千萬。

賦稅署表示，今年7-8月期統一發票中獎號碼已於9月25日開出，領獎期間為2025年10月6日至2026年1月5日，1,000萬元特別獎、200萬元特獎各開出17張。據統計，截至今年5-6月期累計87期，可兌領特別獎之中獎發票共有1,205張，已兌領909張，創造了909位千萬富翁。

此次千萬得主中，多數仍為食品或是飲品發票、且多為便利商店，包括在新北市土城區明德路上的全家便利商店花費179元購買食品、在宜蘭縣頭城鎮統一超商以36元購買飲品、桃園市蘆竹區中興路統一超商以105元購買食品等。

統一超商 全家便利商店 統一發票

延伸閱讀

「全家」7～8月統一發票開出8張大獎！「這間門市」囊括2大獎太幸運

在全聯用398元購買咖啡 中特別獎1000萬元

40元買醬料爽中200萬！7、8月統一發票開獎 全聯另開出2張千萬大獎

7~8月統一發票中獎號碼公布 4位幸運兒在超商消費200元以下即中千萬

相關新聞

現金抵用券開發票 有眉角

營業人若以促銷方式隨貨附贈現金抵用券，必須特別注意發票開立方式。財政部台北國稅局提醒，抵用券屬於「下一次消費」才會發生折...

雲端發票獎項 明年大加碼

為推動發票雲端化，財政部次長李慶華昨（1）日表示，明年統一發票經費將較今年增加，增加金額約25.5億元，以每期雲端發票5...

房屋加裝電梯 30日內申報

許多人為方便家中長輩上下樓而加裝電梯，但稽徵機關提醒，進行工程前要先了解房屋稅規定。屏東縣財稅局表示，依規定，電梯屬於附...

統一發票7-8月期千萬獎 開出17張

財政部賦稅署昨（1）日公布今年7-8月期統一發票中獎清冊，1,000萬元特別獎、200萬元特獎分別都開出17張。1,00...

統一發票經費增 明年雲端500元專屬獎每期擬增近85萬組

為推動發票雲端化，財政部舉辦「全國營業人開立雲端發票競賽」活動。財政部次長李慶華1日表示，由於明年統一發票經費將較今年增...

雲端發票更易中！財政部規劃明年每期增開85萬組雲端專屬獎

為推廣雲端發票，財政部次長李慶華表示，明年統一發票經費將較今年增加，規劃增列金額約新台幣25.5億元，預估每期雲端發票專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。