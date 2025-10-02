統一發票7-8月期千萬獎 開出17張
財政部賦稅署昨（1）日公布今年7-8月期統一發票中獎清冊，1,000萬元特別獎、200萬元特獎分別都開出17張。1,000萬獎項中，花費金額最少的是在新北汐止樟樹一路的自動販賣機，僅以15元購買巧克力牛奶，就幸運中千萬。
賦稅署表示，今年7-8月期統一發票中獎號碼已於9月25日開出，領獎期間為2025年10月6日至2026年1月5日，1,000萬元特別獎、200萬元特獎各開出17張。據統計，截至今年5-6月期累計87期，可兌領特別獎之中獎發票共有1,205張，已兌領909張，創造了909位千萬富翁。
此次千萬得主中，多數仍為食品或是飲品發票、且多為便利商店，包括在新北市土城區明德路上的全家便利商店花費179元購買食品、在宜蘭縣頭城鎮統一超商以36元購買飲品、桃園市蘆竹區中興路統一超商以105元購買食品等。
