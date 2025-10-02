雲端發票獎項 明年大加碼

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

為推動發票雲端化，財政部次長李慶華昨（1）日表示，明年統一發票經費將較今年增加，增加金額約25.5億元，以每期雲端發票500元專屬獎換算，將增開近85萬組，加上原本的315萬組，將達400萬組。

財政部昨日舉行雲端發票推廣活動頒獎暨成果記者會，李慶華表示，為響應ESG環保永續趨勢，財政部積極推動發票雲端化，近年雲端發票使用率開出亮眼成績單。

根據財政資訊中心統計，截至8月，國人使用載具儲存雲端發票比率達63.65%，再創新高。李慶華透露，依營業稅法規定，統一發票給獎經費由全年營業稅收入總額中提出3％支應，預估明年可增發獎金約25.5億元，若全部以雲端發票專屬獎500元換算，全年可增開約510萬組，也就是每期增開約85萬組。

不過最終獎項數，仍會由財政部在明年度預算案通過後統一規劃，再正式對外公布。

目前統一發票共開出特別獎、特獎中獎號碼各一組、頭獎至六獎中獎號碼三組，並開出雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2,000元獎1.6萬組、800元獎10萬組、500元獎315萬組。

財政部近年推廣雲端發票，希望鼓勵民眾多加利用，因此只要預算有餘裕，加開獎項多會以雲端發票為主。財政部昨日釋出小確幸，在發票給獎獎金預算成長下，明年500元雲端發票專屬獎可望大加碼。

外界關注，立法院尚在審查預算，未來若預算又有變數，是否會影響發票給獎？李慶華對此表示，立法院已修正營業稅法，統一發票給獎經費從原本「得」提撥3％營業稅收入、改為「應」以全年營業稅3％支應。

雲端 財政部 營業稅

