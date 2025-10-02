現金抵用券開發票 有眉角

營業人若以促銷方式隨貨附贈現金抵用券，必須特別注意發票開立方式。財政部台北國稅局提醒，抵用券屬於「下一次消費」才會發生折抵效果，第一次交易時仍要依實際售價開立發票，不能提前扣減。

等到消費者回頭使用抵用券折抵金額時，才能按「銷貨折讓」處理，依折讓後的實收金額開立發票。

國稅局解釋，依《加值型及非加值型營業稅法》及發票開立相關規範，統一發票所載金額必須真實反映交易狀況，營業人舉辦各種促銷活動時，會依據促銷活動所需而設計不同優惠，在開立發票時就要特別留意，以免違反規定。

以隨貨附贈現金抵貨券為例，營業人推出促銷活動，例如滿千送百現金抵用券，為吸引消費者回頭購物，通常實際上要在下次消費才能抵用。

國稅局解釋，當次消費中，實際上並未折抵價款，仍應以原消費金額開立發票，不可先行扣除，只有當消費者在下次消費時使用抵用券，營業人才算真正給予折扣，這時才能在發票上按「銷貨折讓」方式處理。

舉例來說，甲商店推出活動，消費滿1,000元即可獲得100元現金抵用券，消費者小花當次購物1,000元時，商店必須如實開立1,000元的發票，並贈送小花100元抵用券。

等到小花第二次消費800元時，使用該抵用券折抵100元，實際支付現金700元。此時，商店在發票金額欄仍需填列800元，並在備註欄清楚註明「現金抵用券折讓金額100元」，最後於總計欄填入折讓後的實收金額700元。如此一來，才能符合規定，正確反映整個交易流程。

國稅局提醒，這樣的規範不只適用於現金抵用券，也適用於其他類似的促銷折扣方式，例如購物金、回饋金等，關鍵就在於折扣是否「當次發生」，當次消費沒有實際折抵，發票就必須開立全額，要等到折抵發生時，才能依銷貨折讓處理。

國稅局強調，若營業人在開立發票時未依規定，恐怕不僅會被追補稅額，還可能遭裁罰，提醒業者應加強內部作業流程，正確判斷折扣時點，避免因開票錯誤而造成不必要的財務損失。