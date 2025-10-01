統一發票經費增 明年雲端500元專屬獎每期擬增近85萬組

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

為推動發票雲端化，財政部舉辦「全國營業人開立雲端發票競賽」活動。財政部次長李慶華1日表示，由於明年統一發票經費將較今年增加，增加金額約25.5億元，以每期雲端發票500元專屬獎換算，將增開將近85萬組。

財政部1日舉行114年度雲端發票推廣活動頒獎暨成果記者會，李慶華表示，為響應ESG環保永續趨勢，財政部積極推動發票雲端化，近年雲端發票使用率開出亮眼的成績單，截至8月，國人使用載具儲存雲端發票比率達63.65%，再創新高，成效卓越。她透露，依營業稅法規定，統一發票給獎經費由全年營業稅收入總額中提出3％支應，預估明年可增發獎金約25.5億元，若全部以雲端發票專屬獎500元換算，全年可增開約510萬組，也就是每期增開約85萬組，但最終獎項數，仍會由財政部在明年度預算案通過後統一規劃。

全國營業人開立雲端發票競賽自今年7月1日至8月31日，以營業人引導民眾培養以載具儲存雲端發票的消費習慣為活動核心，共2,896家營業人參賽，累計開立雲端發票超過4億1,197萬張，整體增長高達4.83個百分點，其中績優總機構獎計342家總機構報名參賽，雲端發票比率59.53%，較去年同期增加4.42個百分點；績優店家獎1,243家營業人報名，雲端發票比率50.26%，較去年同期增加8.15個百分點；最佳翻轉獎1,311家營業人報名，雲端發票比率43.59%，較去年同期增加10.74個百分點。

