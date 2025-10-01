雲端發票更易中！財政部規劃明年每期增開85萬組雲端專屬獎

為推廣雲端發票，財政部次長李慶華表示，明年統一發票經費將較今年增加，規劃增列金額約新台幣25.5億元，預估每期雲端發票專屬獎500元將增開將近85萬組。若加計其餘獎別開獎組數，每期開獎總組數將增至約411萬組。

據財政部公布資料，今年5月至12月每期統一發票開獎組數，雲端發票專屬獎500元獎組數為315萬組，總組數為326萬6030組。

財政部今天舉行114年度雲端發票推廣活動頒獎暨成果記者會，李慶華表示，近年財政部響應ESG環保永續趨勢，積極推動發票雲端化，而今年雲端發票使用率開出亮眼的成績單，截至8月，國人使用載具儲存雲端發票比率達63.65%，再創新高。

李慶華表示，依加值型及非加值型營業稅法規定，統一發票給獎經費由全年營業稅收入總額中提出3%支應，預估明年可增發獎金金額約25.5億元，若以雲端發票專屬獎500元估算，全年可增開約510萬組，意即每期增開約85萬組。

李慶華補充，至於獎項內容是否僅增開雲端發票專屬獎500元，或會納入其他金額獎項，財政部將於明年度預算案通過後統一規劃。

李慶華說明，今年全國營業人開立雲端發票競賽共2896家營業人參賽，自今年7月1日至8月31日，累計開立雲端發票超過4億1197萬張，其中績優總機構獎計342家總機構報名參賽，雲端發票比率59.53%，較去年同期增加4.42個百分點；績優店家獎1243家營業人報名，雲端發票比率50.26%，較去年同期增加8.15個百分點；最佳翻轉獎1311家營業人報名，雲端發票比率43.59%，較去年同期增加10.74個百分點。