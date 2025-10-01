加裝電梯方便長輩上下樓前必看！財稅局點出這步驟漏掉可開罰

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
加裝電梯後，許多長者出門次數變多，示意圖。記者陳雨鑫／攝影
許多人為了方便家中長輩上下樓，都會想加裝電梯裝置，但進行工程前可要先了解如何申報，甚至是否影響到房屋稅計算。屏東財稅局提醒，依規定，電梯屬於附著於房屋的設備，會增加房屋使用價值，必須依法申報，並併入房屋稅課徵，若忘了申報，不僅要補繳稅額，還可能挨罰。

財稅局解釋，依《房屋稅條例》第3條規定，房屋稅的課徵範圍不僅限於房子本身，也包括任何能提升房屋使用價值的建築物或設備，電梯就屬於其中一項，因為它與房屋結構一體，能改善居住便利性，當然也會增加整體價值。

因此，稽徵機關會依照電梯的載客人數、停靠樓層數、速度等條件，重新計算房屋現值，並依據主建物實際用途，併入房屋稅一併課徵，也就是說，民眾若在住宅或透天厝加裝電梯，就等同提升了房屋等級，房屋稅額也會跟著調整。

財稅局說，民眾在電梯增設完成後，務必在30日內向所在地稽徵機關申報。若逾期未辦理，不但會被補徵漏掉的稅額，還會再加處漏稅額兩倍以下的罰鍰，一個疏忽就要多付好幾倍成本。

財稅局建議，民眾若有意在家中加裝電梯，應事先了解相關規定，避免因疏忽而誤觸法規，尤其在台灣高齡化社會，愈來愈多家庭考慮加裝電梯來方便長輩上下樓，相關案例勢必增加，更需要注意申報義務。

房屋稅 高齡化 建築物

