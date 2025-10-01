公司贈與 要繳綜所稅

財政部高雄國稅局表示，公司贈送包括車輛、不動產、股票或其他資產等財產給員工、股東或其他個人時，雖不必繳納贈與稅，但收取財產的個人必須依法繳納所得稅。

不少企業在年終結算時，因營運良好而獲利，常會購買車輛等高單價禮品贈與員工。高雄國稅局解釋，依遺贈稅法規定，贈與稅課徵對象以「自然人」為限，營利事業贈與財產行為，並非贈與稅課徵範圍。但依所得稅法相關規定，個人取自營利事業贈與的財產，並無適用免納所得稅規定，應以受贈時該財產的時價為所得額，申報為受贈年度的「其他所得」，來課徵綜所稅。

舉例來說，A公司今年9月贈與高階主管林先生（化名）一輛高級房車，時價350萬元。A公司應依所得稅法規定，在明年1月底前依規定格式向主管稽徵機關列單申報，並應於同年2月10日前填發350萬元「其他所得」之免扣繳憑單給林先生，由林先生將該筆所得併入114年度綜合所得總額申報，並繳納綜所稅。