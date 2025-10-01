凱博觀點／泰國投資攻略：架構與稅務

泰國一直是東協區域中吸引外資的重要市場，外商若要進入泰國經營，最常見的方式是成立泰國有限責任公司，但外資持股比率原則上不得超過49%，若持股欲高於50%，須檢視經營範圍是否涉及《外商經營法》（FBA）所限制的行業，若涉及則須申請外商經營許可證（FBL），或向投資促進委員會（BOI）申請取得全外資經營資格。

另一種常見的投資模式是設立代表處（Representative Office），但代表處不得從事創收活動，只能負責境外母公司的業務聯繫、產品採購或市場調查等功能，常用於在泰初步布局或評估市場的階段。投資人應按需求選擇合適的投資模式。

在泰國設立有限責任公司，需要每年申報法人所得稅（PND50），稅率一般為20%，若為小型公司且符合條件，則可能享有較低稅率優惠。如涉及應稅業務，公司每月須申報及交納增值稅。如涉及代扣代繳的交易，例如支付員工薪資、服務費、運費、租金等，均須按規定扣繳並申報（常見表格為PND 1、PND3及PND53等）。

就代表處來說，由於不得從事創收活動，通常只涉及代扣代繳的交易，須按規定扣繳並申報。除稅務法規的要求，企業還須將經會計師審計的財報提交給商務發展廳（DBD），如未遵守申報義務將面臨罰款甚至刑責。因此外商在泰國設立公司或代表處，不僅要考慮投資結構與業務合法性，更需要重視日常稅務及會計合規，才能在泰國市場長期穩健經營，建議投資人如對泰國投資環境不熟悉，可就投資設立及帳務代理等項目尋求專業機構的協助。

凱博聯合會計師事務所將於10月中旬舉辦線上講座，解析泰國公司設立及稅務申報實務，歡迎參加。

（作者是凱博聯合會計師事務所會計師）