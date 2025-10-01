快訊

美方拋「晶片五五分」議題 鄭麗君返台強調：未談及也不會答應

川普藥價戰首勝！輝瑞承諾降價並投資美國700億美元 換3年關稅豁免

施政報告提三項重建 卓揆：花蓮洪災將展開檢討究責

凱博觀點／泰國投資攻略：架構與稅務

經濟日報／ 黃慧展
凱博聯合會計師事務所會計師黃慧展。凱博聯合會計師事務所／提供
凱博聯合會計師事務所會計師黃慧展。凱博聯合會計師事務所／提供

泰國一直是東協區域中吸引外資的重要市場，外商若要進入泰國經營，最常見的方式是成立泰國有限責任公司，但外資持股比率原則上不得超過49%，若持股欲高於50%，須檢視經營範圍是否涉及《外商經營法》（FBA）所限制的行業，若涉及則須申請外商經營許可證（FBL），或向投資促進委員會（BOI）申請取得全外資經營資格。

另一種常見的投資模式是設立代表處（Representative Office），但代表處不得從事創收活動，只能負責境外母公司的業務聯繫、產品採購或市場調查等功能，常用於在泰初步布局或評估市場的階段。投資人應按需求選擇合適的投資模式。

在泰國設立有限責任公司，需要每年申報法人所得稅（PND50），稅率一般為20%，若為小型公司且符合條件，則可能享有較低稅率優惠。如涉及應稅業務，公司每月須申報及交納增值稅。如涉及代扣代繳的交易，例如支付員工薪資、服務費、運費、租金等，均須按規定扣繳並申報（常見表格為PND 1、PND3及PND53等）。

就代表處來說，由於不得從事創收活動，通常只涉及代扣代繳的交易，須按規定扣繳並申報。除稅務法規的要求，企業還須將經會計師審計的財報提交給商務發展廳（DBD），如未遵守申報義務將面臨罰款甚至刑責。因此外商在泰國設立公司或代表處，不僅要考慮投資結構與業務合法性，更需要重視日常稅務及會計合規，才能在泰國市場長期穩健經營，建議投資人如對泰國投資環境不熟悉，可就投資設立及帳務代理等項目尋求專業機構的協助。

凱博聯合會計師事務所將於10月中旬舉辦線上講座，解析泰國公司設立及稅務申報實務，歡迎參加。

（作者是凱博聯合會計師事務所會計師）

泰國 外資

延伸閱讀

泰總理任期僅4個月推諸多政策 學者：為大選鋪路

南島愛慾管不住？芭達雅再見活春宮 海灘水乳交融畫面瘋傳

台南最「泰」的泰式料理！曼谷名店來台南　正宗泰國師傅+必點王牌炸魚

「大哥」納得克釘宮脫了！肌肉武裝戰鬥力再升級　深入叢林解救小妹

相關新聞

租金調查！租屋市場逃漏稅問題普遍 三成房東須補稅

立法院預算中心最新報告指出，財政部近五年查核租賃所得稅申報案件，補稅比率介於26.84%至29%之間，等於約三成遭查核房...

凱博觀點／泰國投資攻略：架構與稅務

泰國一直是東協區域中吸引外資的重要市場，外商若要進入泰國經營，最常見的方式是成立泰國有限責任公司，但外資持股比率原則上不...

公司贈與 要繳綜所稅

財政部高雄國稅局表示，公司贈送包括車輛、不動產、股票或其他資產等財產給員工、股東或其他個人時，雖不必繳納贈與稅，但收取財...

所得分配差距大…刷卡繳稅 15%納稅人扛9成稅額

聯合信用卡處理中心的信用卡大數據平台統計，分析國人今年五月信用卡繳納綜合所得稅的樣態，繳稅金額排名前百分之一的繳稅大戶，...

租稅協定退稅十年內申請 若另有規定應優先採用

財政部高雄國稅局表示，外國企業或個人在台灣取得來源所得、依法繳納扣繳稅款後，如符合所得稅協定退稅規定，申請退稅期限為十年...

海外空殼公司 難豁免CFC

反避稅風潮下，財政部北區國稅局提醒，企業申報營利事業所得稅時，若名下受控外國公司（CFC）未具備「實質營運活動」，即使在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。