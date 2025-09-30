快訊

小草「上車舞」替阿北加油 被問黃國昌養「狗仔」…柯文哲苦笑吐2字

談判團隊赴美磋商！川普對台課20%關稅 卓榮泰：進行最後階段關鍵性談話

護理系能進台積電？她驚訝同學開賓士 網曝1職缺：年薪超百萬

信用卡繳納綜合所得稅金額及筆數 雙雙創歷史新高

經濟日報／ 記者黃登榆/台北即時報導

聯合信用卡處理中心表示，每年的綜合所得稅報稅季都是國人關注的焦點，民眾也早已習慣使用信用卡繳稅帶來的便利。近六年來，國人以信用卡繳納綜所稅的金額和筆數持續穩定成長，2025年我國民眾以信用卡繳納綜合所得稅金額達新台幣2,184.5億元，筆數140萬筆，雙雙創歷史新高，信用卡繳稅占比達到八成左右，穩居主流繳稅方式。

綜所稅金額分布呈現高度集中性，超過75%的納稅人繳稅金額低於5萬元，但僅貢獻總稅收金額6.26%；反之，繳稅金額10萬元以上的高稅負族群人數僅占15%，卻繳納整體九成稅收，成為全國稅收的主力來源。

以持卡人帳單地來看，台北市持卡人繳稅總額居全國行政區之首，占比達36.06%，平均單筆金額約30.5萬元，居第二名；新竹市與新竹縣因高科技產業帶動，平均繳稅金額分別逾32萬元與27.5萬元，分居第一、三名，繳稅總額占比合計達15%以上，也高於六都中的台中市、高雄市、台南市及桃園市，展現強大經濟實力。

值得注意的是，台北市中位數與平均數差距達15.6倍，全國最高，更凸顯所得差距之情形。另一項值得注意的是信用卡繳稅金額在前1%的繳稅大戶，繳納的金額均在218萬元以上，最高金額逾20億元。這些繳稅大戶的稅金占總稅額的53.66%，貢獻十分可觀。

信用卡 綜合所得稅 綜所稅

延伸閱讀

投資小白救星！華南「好基智」AI幫你選基金輕鬆入門理財

郭書瑤、春風傳密戀中　躲跟拍急call友人幫掩護

普發1萬釣魚網站被害首例！假冒財政部寄電郵 騙填信用卡號盜刷5萬

交往時信用卡給女友用 分手後反控盜刷 這理由說服法官判免賠

相關新聞

租稅協定退稅十年內申請 若另有規定應優先採用

財政部高雄國稅局表示，外國企業或個人在台灣取得來源所得、依法繳納扣繳稅款後，如符合所得稅協定退稅規定，申請退稅期限為十年...

海外空殼公司 難豁免CFC

反避稅風潮下，財政部北區國稅局提醒，企業申報營利事業所得稅時，若名下受控外國公司（CFC）未具備「實質營運活動」，即使在...

虛報薪資逃漏稅 補帶罰

國稅局提醒，企業申報薪資扣繳憑單時，須正確填報員工姓名、身分證統一編號與薪資所得總額，如果查獲公司冒用非員工身分證資料來...

租屋辦扣繳 留意稅籍編號

財政部中區國稅局提醒，機關、學校、事業單位或團體在申報租金扣繳時，不僅要正確填寫承租人的基本資料與所得金額，若租賃標的是...

營業車主注意！牌照稅10月開徵 三種繳納方式一次看

台中稅務局提醒，2025年營業用車輛下期使用牌照稅將於10月份開徵，繳納期限自10月1日起至10月31日止，呼籲車主務必...

權利金收入不適用簡化計稅 外商應明確區分技術服務與無形資產

外商在台經營國際運輸、提供技術服務等業務，可向財政部申請核准採簡化方式計稅。不過財政部高雄國稅局提醒，常有企業誤解，將權...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。