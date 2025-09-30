信用卡繳納綜合所得稅金額及筆數 雙雙創歷史新高

聯合信用卡處理中心表示，每年的綜合所得稅報稅季都是國人關注的焦點，民眾也早已習慣使用信用卡繳稅帶來的便利。近六年來，國人以信用卡繳納綜所稅的金額和筆數持續穩定成長，2025年我國民眾以信用卡繳納綜合所得稅金額達新台幣2,184.5億元，筆數140萬筆，雙雙創歷史新高，信用卡繳稅占比達到八成左右，穩居主流繳稅方式。

綜所稅金額分布呈現高度集中性，超過75%的納稅人繳稅金額低於5萬元，但僅貢獻總稅收金額6.26%；反之，繳稅金額10萬元以上的高稅負族群人數僅占15%，卻繳納整體九成稅收，成為全國稅收的主力來源。

以持卡人帳單地來看，台北市持卡人繳稅總額居全國行政區之首，占比達36.06%，平均單筆金額約30.5萬元，居第二名；新竹市與新竹縣因高科技產業帶動，平均繳稅金額分別逾32萬元與27.5萬元，分居第一、三名，繳稅總額占比合計達15%以上，也高於六都中的台中市、高雄市、台南市及桃園市，展現強大經濟實力。

值得注意的是，台北市中位數與平均數差距達15.6倍，全國最高，更凸顯所得差距之情形。另一項值得注意的是信用卡繳稅金額在前1%的繳稅大戶，繳納的金額均在218萬元以上，最高金額逾20億元。這些繳稅大戶的稅金占總稅額的53.66%，貢獻十分可觀。