虛報薪資逃漏稅 補帶罰

國稅局提醒，企業申報薪資扣繳憑單時，須正確填報員工姓名、身分證統一編號與薪資所得總額，如果查獲公司冒用非員工身分證資料來虛報薪資支出，除須補稅外，還將依法處罰。

財政部中區國稅局表示，民眾應徵工作時，切勿隨意將身分證、印章、銀行存摺等重要個人資料交給尚未正式僱用的公司或他人，以免被有心人士冒用、虛報薪資，成為逃漏稅工具，即便受雇後，也要仔細核對薪資單金額與實際領取薪資是否一致，並妥善保存薪資單或轉帳紀錄，保障自身權益。

國稅局指出，雇主每年申報的扣繳憑單，不僅包含勞工每月薪資，還包括雇主代扣費用，例如勞健保費，因此薪資所得總額通常會比勞工實際拿到金額高一些。

國稅局提醒，民眾若發現扣繳憑單上載明的薪資金額與實際薪資明顯不符，應先查看薪資明細表，確認是否因為身分證號或金額登錄錯誤，再請公司向國稅局申請更正。若情況並非單純錯誤，而是民眾從未在該公司工作卻被虛報薪資，勞工可向戶籍所在地的國稅局提出檢舉，提出檢舉時，應附上被虛報期間自己在其他公司任職的證明。