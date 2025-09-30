虛報薪資逃漏稅 補帶罰

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

國稅局提醒，企業申報薪資扣繳憑單時，須正確填報員工姓名、身分證統一編號與薪資所得總額，如果查獲公司冒用非員工身分證資料來虛報薪資支出，除須補稅外，還將依法處罰。

財政部中區國稅局表示，民眾應徵工作時，切勿隨意將身分證、印章、銀行存摺等重要個人資料交給尚未正式僱用的公司或他人，以免被有心人士冒用、虛報薪資，成為逃漏稅工具，即便受雇後，也要仔細核對薪資單金額與實際領取薪資是否一致，並妥善保存薪資單或轉帳紀錄，保障自身權益。

國稅局指出，雇主每年申報的扣繳憑單，不僅包含勞工每月薪資，還包括雇主代扣費用，例如勞健保費，因此薪資所得總額通常會比勞工實際拿到金額高一些。

國稅局提醒，民眾若發現扣繳憑單上載明的薪資金額與實際薪資明顯不符，應先查看薪資明細表，確認是否因為身分證號或金額登錄錯誤，再請公司向國稅局申請更正。若情況並非單純錯誤，而是民眾從未在該公司工作卻被虛報薪資，勞工可向戶籍所在地的國稅局提出檢舉，提出檢舉時，應附上被虛報期間自己在其他公司任職的證明。

租稅協定退稅十年內申請 若另有規定應優先採用

財政部高雄國稅局表示，外國企業或個人在台灣取得來源所得、依法繳納扣繳稅款後，如符合所得稅協定退稅規定，申請退稅期限為十年...

海外空殼公司 難豁免CFC

反避稅風潮下，財政部北區國稅局提醒，企業申報營利事業所得稅時，若名下受控外國公司（CFC）未具備「實質營運活動」，即使在...

租屋辦扣繳 留意稅籍編號

財政部中區國稅局提醒，機關、學校、事業單位或團體在申報租金扣繳時，不僅要正確填寫承租人的基本資料與所得金額，若租賃標的是...

營業車主注意！牌照稅10月開徵 三種繳納方式一次看

台中稅務局提醒，2025年營業用車輛下期使用牌照稅將於10月份開徵，繳納期限自10月1日起至10月31日止，呼籲車主務必...

權利金收入不適用簡化計稅 外商應明確區分技術服務與無形資產

外商在台經營國際運輸、提供技術服務等業務，可向財政部申請核准採簡化方式計稅。不過財政部高雄國稅局提醒，常有企業誤解，將權...

