租屋辦扣繳 留意稅籍編號

財政部中區國稅局提醒，機關、學校、事業單位或團體在申報租金扣繳時，不僅要正確填寫承租人的基本資料與所得金額，若租賃標的是房屋，更要確實填報「房屋稅籍編號」。

一旦填錯，不僅可能造成租賃資料與稅務系統不符，還可能影響屋主適用稅率，衍生權益受損與行政麻煩。

國稅局指出，房屋稅籍編號是辨識不動產課稅對象的重要依據，若誤填他人房屋編號，可能導致該房屋被錯認為非自住住家，在囤房稅2.0稅制下須套用較高稅率，讓無辜屋主承受額外稅負；另一方面，若扣繳憑單內容與實際租賃情況不符，國稅局系統比對就會出現異常，扣繳單位還需補件或接受調查，徒增困擾。