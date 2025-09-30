快訊

租屋辦扣繳 留意稅籍編號

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部中區國稅局提醒，機關、學校、事業單位或團體在申報租金扣繳時，不僅要正確填寫承租人的基本資料與所得金額，若租賃標的是房屋，更要確實填報「房屋稅籍編號」。

一旦填錯，不僅可能造成租賃資料與稅務系統不符，還可能影響屋主適用稅率，衍生權益受損與行政麻煩。

國稅局指出，房屋稅籍編號是辨識不動產課稅對象的重要依據，若誤填他人房屋編號，可能導致該房屋被錯認為非自住住家，在囤房稅2.0稅制下須套用較高稅率，讓無辜屋主承受額外稅負；另一方面，若扣繳憑單內容與實際租賃情況不符，國稅局系統比對就會出現異常，扣繳單位還需補件或接受調查，徒增困擾。

中秋贈禮支出 不可抵稅

國稅局搬風 兩區局長換人

生前兩年變更要保人 納遺產

房地遭法拍還債 仍要申報

租稅協定退稅十年內申請 若另有規定應優先採用

財政部高雄國稅局表示，外國企業或個人在台灣取得來源所得、依法繳納扣繳稅款後，如符合所得稅協定退稅規定，申請退稅期限為十年...

海外空殼公司 難豁免CFC

反避稅風潮下，財政部北區國稅局提醒，企業申報營利事業所得稅時，若名下受控外國公司（CFC）未具備「實質營運活動」，即使在...

虛報薪資逃漏稅 補帶罰

國稅局提醒，企業申報薪資扣繳憑單時，須正確填報員工姓名、身分證統一編號與薪資所得總額，如果查獲公司冒用非員工身分證資料來...

租屋辦扣繳 留意稅籍編號

財政部中區國稅局提醒，機關、學校、事業單位或團體在申報租金扣繳時，不僅要正確填寫承租人的基本資料與所得金額，若租賃標的是...

營業車主注意！牌照稅10月開徵 三種繳納方式一次看

台中稅務局提醒，2025年營業用車輛下期使用牌照稅將於10月份開徵，繳納期限自10月1日起至10月31日止，呼籲車主務必...

權利金收入不適用簡化計稅 外商應明確區分技術服務與無形資產

外商在台經營國際運輸、提供技術服務等業務，可向財政部申請核准採簡化方式計稅。不過財政部高雄國稅局提醒，常有企業誤解，將權...

