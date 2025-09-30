海外空殼公司 難豁免CFC

反避稅風潮下，財政部北區國稅局提醒，企業申報營利事業所得稅時，若名下受控外國公司（CFC）未具備「實質營運活動」，即使在當地掛有營業處所或僱用員工，也可能被認定不符規定，須將盈餘計入投資收益課稅。

北區國稅局表示，台灣自2023年起正式實施CFC制度，目的在防堵企業利用低稅負國家或地區設立空殼公司，藉此規避稅負，除非符合豁免條件，例如當年度盈餘低於新台幣700萬元，或確實具備實質營運活動，否則都必須將CFC盈餘依持股比例計入當年度所得課稅。

所謂實質營運，是指CFC在登記地有固定營業處所並僱用員工，且其投資收益、股利、利息、權利金、租金及資產出售等所得，占營收淨額及非營業收入總額合計數必須低於10％，才符合規範。

不過，國稅局發現不少企業僅以低額租金發票或名義僱用員工作為佐證，卻無法證明公司實際在當地經營，容易在查核時被駁回。

舉例來說，甲公司聲稱全資持有的CFC-A公司在登記地有營業場所並僱用員工，符合豁免要件，但經查，其全年租金僅約2萬元，沒有水電支出，員工實際任職地點也不在登記地，與規定明顯不符，國稅局依規定計算，要求甲公司認列CFC-A公司投資收益6億元，補徵稅額1.2億元。

國稅局強調，CFC制度除提升反避稅機制效能，也兼顧跨國企業合理需求，但若要適用豁免條件，企業必須能提出充分證明文件，呼籲企業結算申報時應全面檢視海外子公司實際營運狀況，依規定格式完整揭露資訊。